¡VOZINHA DEBUTA EN COLO COLO! El portero de Cabo Verde es titular en la Copa Chile

Josimar José Évora Dias “Vozinha” ya debutó con Colo Colo del futbol chileno después de convertirse en uno de los porteros más destacados de la Copa del Mundo 2026, donde sus actuaciones también lo llevaron a ganar popularidad en redes sociales.

El guardameta caboverdiano fue titular este miércoles en el partido contra Unión Española, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Se trata de sus primeros minutos con El Cacique desde su llegada al futbol chileno.

Vozinha debuta con Colo Colo

Este miércoles, Colo Colo enfrentó a Unión Española en la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Chile y Fernando “Tano” Ortiz decidió colocar a Vozinha como titular.

El arquero llegó a Chile después de su participación en la Copa del Mundo 2026, donde se convirtió en uno de los protagonistas por sus actuaciones bajo los tres postes y la popularidad que alcanzó durante el torneo.

Su primera convocatoria con Colo Colo se dio para el Superclásico ante Universidad de Chile. En aquella ocasión, el guardameta apareció entre los suplentes y fue la alternativa del juvenil Gabriel Maureira.

Antes de ese partido, medios chilenos habían reportado que Vozinha tendría su primera convocatoria frente al conjunto universitario y que posteriormente recibiría la oportunidad como titular en la Copa Chile.

Finalmente, el escenario se cumplió y el caboverdiano apareció desde el inicio ante Unión Española.

El debut de Vozinha parecía lejano

Después de disputar la Copa del Mundo, Vozinha tuvo un periodo de vacaciones antes de incorporarse a Colo Colo. Su llegada a Chile también se retrasó debido a un contratiempo personal que ocurrió cuando debía viajar para completar su incorporación al equipo.

Esta situación generó especulaciones sobre el futuro del arquero. Incluso surgieron versiones que apuntaban a que no concretaría su llegada al conjunto albo y que podría continuar su carrera con el RS Berkane de Marruecos.

Una de las razones señaladas en esas versiones era la presencia de Bubista como entrenador del equipo marroquí. El estratega fue el encargado de dirigir a Cabo Verde durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, Vozinha finalmente viajó a Chile, reportó con Colo Colo y comenzó su nueva etapa con El Cacique.

Después de permanecer como suplente en el Superclásico, el portero recibió la oportunidad de Fernando Ortiz en la Copa Chile y ya disputó sus primeros minutos con el conjunto chileno.