La tremenda bronca entre Lyon y Fenerbahce; Mattéo Guendouzi tuvo que salir escoltado

El Groupama Stadium vivió una noche de alta tensión. El Fenerbahçe venció 2-1 al Olympique de Lyon (3-2 en el global) y regresó a la fase de liga de la Champions League después de 17 años.

Sin embargo, el resultado quedó eclipsado por el papel protagónico de Mattéo Guendouzi. El mediocampista francés, con pasado en el Olympique de Marsella, fue abucheado desde el calentamiento.

Los hinchas locales lo silbaron y, según el propio jugador, lo insultaron de forma personal. Guendouzi respondió haciendo varios señalamientos obscenos hacia las gradas, elevando el nivel de hostilidad antes incluso del pitido inicial.

Mattéo Guendouzi celebrando un gol con el Fenerbahce Instagram

Al final del encuentro, el francés no se contuvo: celebró de forma provocativa frente a las tribunas, gritó “¡Allez l’OM!” hacia una cámara y reprodujo el gesto característico del rapero marsellés Jul.

Esa actitud desató la reacción inmediata de los jugadores del Lyon, que se le echaron encima en el campo. Corentin Tolisso, capitán local y compañero de selección, le pidió que “se mantuviera humilde en la victoria” y celebrará con su equipo en vez de avivar la frustración de los hinchas.

La situación degeneró al dirigirse al túnel. Un miembro del cuerpo técnico del Lyon, el preparador de porteros Antonio Ferreira, intentó confrontarlo, y un aficionado saltó desde la grada para agredirlo. Jugadores y staff de Fenerbahçe, entre ellos el portero Ederson, intervinieron para proteger a Guendouzi.

Se produjo una pelea generalizada en la entrada al túnel con empujones, forcejeos y caos que debió ser controlado por la seguridad. El mediocampista salió escoltado.

¿Por qué la afición del Lyon insultó a Mattéo Guendouzi?

La hostilidad de los hinchas del Lyon hacia Guendouzi no fue casual. El jugador vistió la camiseta del Olympique de Marsella entre 2021 y 2023, el máximo rival del club rhodanien.

En el futbol francés, la rivalidad entre Lyon y Marsella es histórica y visceral; cualquier exjugador del OM que pise el Groupama Stadium se convierte en objetivo preferente de abucheos e insultos.

Desde el momento en que Guendouzi salió a calentar, el estadio lo recibió con silbidos y cánticos ofensivos, una reacción anticipada y colectiva por su pasado.

Guendouzi aseguró que se sentía “irrespetado” porque durante todo el encuentro (incluido el calentamiento) los aficionados habían insultado a su familia, a su madre y a sus hijos, y que nadie del estamento arbitral había intervenido.