Toluca se mete entre los 100 mejores clubes del mundo

El vigente campeón del futbol mexicano es Cruz Azul, pero de acuerdo con diversos análisis estadísticos, el Toluca se mantiene por diferencia como el mejor equipo de la Liga MX.

Esta distinción adquiere mayor relevancia internacional tras la publicación de los datos de Opta, que posicionan al conjunto escarlata dentro de la exclusiva lista de los 100 mejores clubes de todo el planeta.

En este prestigioso listado global, que es encabezado por el Arsenal inglés, los Diablos Rojos aparecen instalados de manera oficial en la posición número 85 del orbe.

Para dimensionar esta ubicación, el club mexiquense se encuentra situado apenas por debajo de instituciones como el Marsella de Francia y el Twente de los Países Bajos.

Asimismo, el cuadro escarlata supera en la clasificación internacional a otros históricos del futbol mundial, tales como el Santos de Brasil, el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Southampton de Inglaterra.

Los Diablos Rojos del Toluca buscarán conquistar el Derbi de las Américas en su debut en la Copa Intercontinental. Mexsport

El Top 100 del mundo

La cima de este ranking mundial es liderada por el Arsenal, seguido por gigantes del continente europeo como el Bayern Múnich, el Manchester City, el Barcelona y el Paris Saint-Germain. La clasificación general abarca a instituciones de múltiples latitudes y categorías, combinando a potencias de las ligas élite de Europa con destacados equipos de Sudamérica y otras regiones que logran meterse entre los cien mejores del planeta.

¿Qué es Opta?

Opta es la empresa líder a nivel global en la recolección, medición y análisis avanzado de datos deportivos en tiempo real. Mediante modelos estadísticos complejos y métricas de rendimiento basadas en el desempeño colectivo e individual, la compañía evalúa de forma objetiva el nivel competitivo de los equipos de futbol alrededor del mundo para elaborar sus clasificaciones internacionales.