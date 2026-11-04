César Ramos pitará el Clásico Capitalino entre Pumas y América
La Comisión de Árbitros publicó las designaciones para la Jornada 16 del Apertura 2026
Este sábado se disputada una nueva edición del Clásico Capitalino entre Pumas y América y la Comisión de Árbitros ha hecho oficial las designaciones para este importante duelo y ha elegido a César Arturo Ramos Palazuelos como juez central del encuentro.
Pese a ser uno de los torneos en los que menos actividad ha tenido en los últimos años, la experiencia del tres veces mundialista César Ramos fue elegida para impartir justicia en la cancha del Estadio Olímpico Universitario este sábado a las 21:10 horas.
De igual forma se dieron a conocer los asistentes y miembros del VAR que formarán parte de este importante partido que no va más allá de solo el orgullo, pues ambos equipos juegan su futuro de cara al cierre del torneo.
Pumas necesita sí o sí dos victorias en sus últimos dos partidos para esperas ciertas combinaciones de resultados y soñar con la Liguilla. Por otro lado, el Club América ya tiene su boleto a la Fiesta Grande, pero no se puede permitir dejar puntos pues buscan mantener el liderato.
- Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
- Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- AVAR: Christian Kiabek Espinoza Zavala
- Asesor de arbitraje: Jonathan Benjamín Hernández
Designaciones para la Jornada 15
El Pumas vs América no es el único duelo importante en Liga MX este fin de semana, pues con el cierre del torneo prácticamente encima, todos los partidos tienen implicaciones importantes de cara a la Liguilla.
La Liga MX también dio a conocer el resto de designaciones arbitrales de cara a la Jornada 15 que arranca este mismo viernes.
Atlético de San Luis vs. FC Juárez
- Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- VAR: Abraham De Jesús Quirarte Contreras
- AVAR: Erik Durón Martínez
Necaxa vs.Xolos
- Árbitro central: Adonai Escobedo González
- Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Asistente 2: Jéssica Fernanda Morales Morales
- Cuarto árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- AVAR: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Atlante vs. Santos Laguna
- Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
- Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García
- Cuarto árbitro: Jesus Rafael Lopez Valle
- VAR: Oscar Macías Romo
- AVAR: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Atlas vs. Pachuca
- Árbitro central: Fernando Hernández Gómez
- Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
- Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruíz
- Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba
- VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Tigres vs. Cruz Azul
- Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval
- Cuarto árbitro: Oscar Mejía García
- VAR: Mario Terrazas Chávez
- AVAR: Michel Caballero Galicia
Toluca vs. Monterrey
- Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
- Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Asistente 2: Oscar Yahir Barriga Castro
- Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
- VAR: Salvador Pérez Villalobos
- AVAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Querétaro vs. Puebla
- Árbitro central: Katia Itzel García Mendoza
- Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
- Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
- VAR: Francia María González Martínez
- AVAR: Mauricio Nieto Torres
León vs. Chivas
- Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios
- Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
- Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora
- Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
- VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez