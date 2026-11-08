Laporta rompe el silencio sobre Julián Álvarez previo al Atleti vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Barcelona es sin duda el duelo más atractivo del fin de semana en España, no solo porque son los dos mejores equipos de esta temporada en LaLiga, sino también por el ingrediente extra que tiene nombre y apellido: Julián Álvarez.

Este verano Barça, Julián y Atleti protagonizaron una de las novelas más grandes en la historia del mercado de fichajes, misma que terminó exactamente igual que como empezó, con el delantero argentino siendo colchonero y sin poder cumplir su ‘sueño’ de ser culé.

Este domingo Julián se enfrentará al que pudo ser su nuevo club y ante esto, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, decidió hablar del tema y poner fin a esta polémica.

“Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid, no nuestro. Como ha dicho nuestro entrenador y Simeone, que le ha sacado hierro al asunto, está aclarado.”

Joan Laporta aseguró que el Barcelona buscará ganar todos los títulos esta temporada.Joan Laporta aseguró que el Barcelona buscará ganar todos los títulos esta temporada.Joan Laporta aseguró que el Barcelona buscará ganar todos los títulos esta temporada. @FCBarcelona

Durante los últimos meses la relación entre FC Barcelona y Atlético de Madrid parecía completamente rota, sin embargo, al ambas partes dar por concluido el tema ambos equipos vuelven a tener buenos términos, así lo confirmó Laporta.

"Las relaciones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid son buenas. A nivel institucional y a nivel personal. El aprecio es mutuo. Queremos continuar así."

Real Madrid sale beneficiado del Atleti vs Barça

Pase lo que pase esta noche en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, le vendrá de maravilla al Real Madrid, pues no importa el resultado, el conjunto merengue recortará distancias en la cima por LaLiga.