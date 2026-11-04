¿Regresa Alexis Vega al Tri? Rafa charló con el delantero de los Diablos

El regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana luce más viable que nunca.

Rafael Márquez visitó este miércoles el campamento de los Diablos Rojos del Toluca, como parte del recorrido que ha realizado por los 18 clubes de la Liga Mx.

El técnico del Tri visitó las instalaciones de Metepec, Estado de México para saludar al estratega del cuadro escarlata, Antonio Mohamed y charlar con varios jugadores, donde estuvo presente el atacante del equipo mexiquense, Alexis Vega.

La duda si Alexis volvería a vestir la camiseta de la Selección Nacional de México surgió tras unas declaraciones del delantero, donde reconoció que estaba analizando su retiro del representativo mexicano, toda vez que no fue considerado en el primer llamado de Rafa Márquez, como estratega del Tri.

Antonio Mohamed y Rafael Márquez, en las Instalaciones de Metepec Redes Sociales/SNM

Después del Mundial yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación. Una bronca conmigo mismo. No con el técnico ni con nadie. Obviamente yo quería jugar más.

“Es una plática que tengo pendiente con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo con Selección o no. Sé que es una decisión complicada, pero por estos días estaré viendo si saco un comunicado”, reveló en su momento para TUDN, el delantero de Toluca.

Vega formó parte de la Selección Mexicana en los pasados dos procesos mundialista en 2022 y 2026, sin embargo, en la última Copa del Mundo únicamente sumó 12 minutos en el juego inaugural contra Sudáfrica.

Con Rafael Márquez asistió también al entrenamiento del Toluca Andrés Guardado, Auxiliar Técnico del Tri, así como Enrique Nieto, Vicepresidente de Selecciones Nacionales y Duilio Davino, Director Deportivo del representativo mexicano.

Otro de los jugadores que charló largo rato con los directivos del Tri fue el lateral derecho de los Diablos, Jesús Gallardo, que ha sido inamovible en los pasados tres procesos mundialista de 2018, 2022 y 2026.