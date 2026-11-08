Manuel Neuer sufre lesión que lo dejará fuera lo que resta del año

El 2026 ha terminado de forma anticipada para Manuel Neuer. El Bayern Múnich confirmó a través de sus redes sociales que el experimentado guardameta alemán sufrió un desgarro parcial en un tendón del pie derecho, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Los detalles de la lesión y su recuperaciónLos detalles de la lesión y su recuperación

El percance físico se produjo durante la victoria por 1-2 frente al Mainz. Aunque el club bávaro ha decidido mantenerse cauteloso respecto al tiempo exacto de baja, el periodista italiano Fabrizio Romano informó que la institución no planea arriesgarlo, por lo que su retorno a la actividad competitiva se proyecta hasta enero.

Ante esta ausencia, Jonas Urbig tomará la responsabilidad de defender el arco del Bayern de Múnich mientras el capitán continúa con su proceso de recuperació, tal y como lo hizo al minuto 45 en el duelo vs Mainz.

La baja de Neuer llega en un momento sumamente inoportuno para las aspiraciones del conjunto bávaro. El Borussia Dortmund (BVB) mantiene un paso firme en la lucha por el campeonato: ambos equipos lideran la tabla de la Bundesliga de manera invicta con 21 puntos tras nueve jornadas, producto de seis victorias y tres empates cada uno.

El panorama para el veterano arquero

A sus 40 años —está a punto de cumplir 41 el próximo mes de marzo—, las lesiones se han convertido en una constante en esta etapa final de la carrera del guardameta alemán.

No obstante, esta baja no tendrá repercusiones en el combinado nacional, ya que Neuer se había retirado de la selección de Alemania tras su participación en la Copa del Mundo.