Los Diablos Rojos del Toluca se declaran el mejor de México… y quieren demostrarlo en la Concacaf

En el futbol, hay declaraciones que suenan a rutina… y otras que se convierten en declaraciones de guerra deportiva. Esta vez, Antonio Mohamed eligió el segundo camino.

Previo a la vuelta en la Concacaf Champions Cup, para recibir al FC San Diego en la vuelta de su serie de octavos de final en la que van abajo 3-2, el técnico del Toluca no dudó en colocar a su equipo en la cima del futbol mexicano.

Su mensaje fue directo, sin matices: “Los Diablos Rojos son hoy el mejor equipo del país y están listos para demostrarlo en la cancha”.

En un entorno en el que los entrenadores suelen refugiarse en la prudencia, Mohamed decidió elevar la apuesta. No solo respalda el gran momento de su equipo, sino que lo convierte en favorito declarado en el plano internacional. Y argumentos no le faltan.

Los Diablos Rojos son el único equipo invicto en el torneo Clausura de la Liga MX. Mexsport

Toluca atraviesa una etapa de consistencia competitiva que lo ha colocado como protagonista constante. El equipo viene de consolidarse como uno de los más sólidos en la Liga MX y ha construido una identidad reconocible: intensidad, profundidad ofensiva y una rotación que mantiene el nivel sin importar los nombres en cancha. Pero hay un pendiente que pesa.

Aunque el club ha sabido dominar el escenario local, la deuda internacional sigue latente. Toluca no levanta un título de Concacaf desde hace más de dos décadas, y esa ausencia es justamente el combustible que hoy alimenta el discurso del “Turco”.

Por eso, más que una frase, lo de Mohamed parece una declaración de intenciones: priorizar la gloria continental por encima de cualquier otra meta. El mensaje es claro: no basta con ser el mejor en México, hay que probarlo fuera de sus fronteras.

La vuelta de esta serie será, entonces, algo más que un partido. Será una prueba de carácter. Un examen para validar el discurso. Porque en el futbol, proclamarse el mejor es sencillo. Lo complicado… es sostenerlo cuando rueda el balón.

En México, Mohamed ya demostró que su equipo ha sido el mejor en el último año con un bicampeonato; ahora sube la apuesta a nivel regional.