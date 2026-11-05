Mohamed le agradece al América con sarcasmo: “Me dio cuatro títulos”

Antonio Mohamed cerró con sarcasmo su explicación sobre la polémica con el América. “Me dio cuatro títulos, imagínate si no voy a estar agradecido”, soltó el técnico del Toluca antes del partido contra Monterrey. La cuenta incluyó el campeonato que ganó en el banquillo de Coapa y las tres finales en las que después se impuso a las Águilas.

El primero de esos títulos llegó en el Apertura 2014, cuando Mohamed dirigió al América. Cinco años después, ya al frente del Monterrey, el argentino venció a los azulcremas en la final del Apertura 2019. Las otras dos coronas llegaron con Toluca, que derrotó al mismo rival en la final del Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones.

La frase llegó después de que Mohamed defendió su manera de declarar y aseguró que sigue agradecido con el club. El argentino respondió así a la discusión que se desató por su comentario sobre Ícaro da Conceição, el futbolista brasileño del América que utilizó dos dorsales a lo largo del Apertura 2026.

Qué dijo Mohamed sobre los 10 extranjeros

Mohamed explicó que todo comenzó con una pregunta sobre las declaraciones de Guillermo Almada, quien consideró polémicos los dos goles del Toluca en el empate 2-2 de la jornada 15. El entrenador de los Diablos respondió que a él le parecía polémico que un mismo jugador hubiera utilizado dos números y, a partir de ahí, bromeó con que el América había jugado con 10 extranjeros.

El técnico del Toluca aclaró que su comentario aludió a los dos dorsales de un mismo futbolista. También aseguró que la directiva escarlata jamás solicitó una sanción por el caso. “Nadie pidió una inhabilitación, nadie habló de mal registro”, afirmó Mohamed.

La Liga MX descartó que el América hubiera incumplido el reglamento. El organismo explicó que Ícaro da Conceição comenzó el torneo con el dorsal 27 y que, a partir del 10 de septiembre, quedó registrado en la categoría Sub 21 con el 217. El movimiento le permitió seguir habilitado para jugar tanto con el equipo juvenil como con el primer equipo mediante el Carnet Único.