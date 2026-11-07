Paulinho anota GOLAZO en su partido 100 con Toluca (VIDEO)

En el Estadio Nemesio Diez, el delantero portugués Paulinho volvió a ser protagonista en un momento clave del Apertura 2026 y anotó el segundo gol del Toluca ante Rayados.

Al minuto 23, tras el 1-0 de Nicolás Castro, el portugués recibió un magnífico pase entre líneas de su compañero, controló con clase, giró sobre sí mismo y picó el balón con sutileza ante la salida de Esteban Andrada, colocando el esférico en el centro de la portería para poner el 2-0 parcial a favor de los Diablos Rojos.

Paulinho celebrando su gol en su partido 100 con el Toluca MEXSPORT

La jugada resumió la inteligencia ofensiva de Paulinho: recepción limpia, orientación perfecta del cuerpo y una definición fría cuando la acción parecía complicarse, superando al arquero rayado con un toque preciso de zurda escorado desde la izquierda.

Lo que convierte el tanto en algo aún más especial es que llegó precisamente en su partido número 100 con la camiseta del Toluca, un hito que refuerza la conexión del portugués con el club mexiquense desde su llegada en 2024 y que la afición del Infierno celebró con especial emotividad.

Estadísticas de Paulinho con Toluca