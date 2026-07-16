Toluca: Altas, bajas, rumores, calendario y dónde ver a al equipo en el Apertura 2026

Toluca comenzará una nueva temporada con el objetivo de volver a pelear por el título de la Liga MX. Después de quedar eliminado en los cuartos de final del torneo pasado, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed realizó ajustes en su plantel para afrontar el Apertura 2026.

Los Diablos Rojos iniciarán su participación visitando a Chivas en el Estadio Akron, primer compromiso de un semestre en el que también disputarán la Leagues Cup.

A continuación, te presentamos las altas, bajas, rumores, calendario completo y dónde ver los partidos de Toluca durante la temporada 2026-2027.

Altas y bajas de Toluca para el Apertura 2026

Toluca reforzó principalmente el mediocampo con dos incorporaciones de experiencia para afrontar el nuevo torneo. Los Diablos sumaron a Érick Gutiérrez y a Víctor "Pocho" Guzmán, futbolistas que buscarán fortalecer el plantel dirigido por Antonio Mohamed.

En cuanto a las salidas, el club dio de baja a tres jugadores que durante el torneo anterior no formaban parte de la base habitual del equipo.

Altas de Toluca

Érick Gutiérrez (Mediocampista)

Víctor "Pocho" Guzmán (Mediocampista)

Bajas de Toluca

Mauricio Isaís (Lateral)

Sebastián Córdova (Mediocampista)

Víctor Arteaga (Mediocampista)

Hasta el momento, no han surgido rumores relevantes sobre posibles incorporaciones adicionales para el conjunto escarlata.

Erick Gutiérrez disputará el torneo de Apertura 2026 con Toluca @TolucaFC

Calendario de Toluca en el Apertura 2026

Jornada 1

Chivas vs. Toluca | Estadio Akron | Sábado 18 de julio

Jornada 2

Toluca vs. Pumas | Estadio Nemesio Diez | Martes 21 de julio

Jornada 3

Toluca vs. Necaxa | Estadio Nemesio Diez | Domingo 2 de agosto

Jornada 4

Atlante vs. Toluca | Estadio Banorte | Sábado 15 de agosto

Jornada 5

Querétaro vs. Toluca | Estadio Corregidora | Sábado 22 de agosto

Jornada 6

Toluca vs. FC Juárez | Estadio Nemesio Diez | Domingo 30 de agosto

Jornada 7

Puebla vs. Toluca | Estadio Cuauhtémoc | Viernes 4 de septiembre

Jornada 8

Toluca vs. Atlas | Estadio Nemesio Diez | Sábado 12 de septiembre

Jornada 9

Toluca vs. Santos Laguna | Estadio Nemesio Diez | Domingo 20 de septiembre

Jornada 10

Cruz Azul vs. Toluca | Estadio Banorte | Sábado 26 de septiembre

Jornada 11

Tigres vs. Toluca | Estadio Universitario | Viernes 9 de octubre

Jornada 12

Toluca vs. Atlético de San Luis | Estadio Nemesio Diez | Sábado 17 de octubre

Jornada 13

Toluca vs. Tijuana | Estadio Nemesio Diez | Miércoles 21 de octubre

Jornada 14

León vs. Toluca | Estadio Nou Camp | Sábado 24 de octubre

Jornada 15

América vs. Toluca | Estadio Banorte | Sábado 31 de octubre

Jornada 16

Toluca vs. Monterrey | Estadio Nemesio Diez | Sábado 7 de noviembre

Jornada 17

Pachuca vs. Toluca | Estadio Hidalgo | Sábado 21 de noviembre

Calendario de Toluca en la Leagues Cup

Además del torneo local, Toluca disputará la Leagues Cup, competencia que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Jornada 1: Toluca vs. Seattle Sounders | Estadio Nemesio Diez | Miércoles 5 de agosto

Jornada 2: LAFC vs. Toluca | BMO Stadium | Sábado 8 de agosto

Jornada 3: Toluca vs. FC Dallas | Estadio Nemesio Diez | Miércoles 12 de agosto

¿Dónde ver los partidos de Toluca?

Los partidos de Toluca como local en la Liga MX se transmitirán a través de las plataformas y canales de Televisa, TV Azteca y FOX, empresas con las que el club mantiene acuerdos de derechos de transmisión.

Por su parte, los encuentros de la Leagues Cup formarán parte de la cobertura del torneo binacional. Además, los partidos más destacados de la competencia también podrán seguirse por la señal de Imagen TV en televisión abierta.