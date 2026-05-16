“Jugaba FIFA con ellos”: Chicharito revela cómo vivió su llegada al Manchester United

Javier “Chicharito” Hernández abrió una de las páginas más importantes de su carrera y recordó cómo fue el proceso que lo llevó de Chivas al Manchester United, una operación que, según relató, se manejó en absoluto secreto y que todavía describe como algo surreal.

“Yo jugaba FIFA con ellos. ¿Cómo explico eso?”, dijo Chicharito en un video publicado en su canal de YouTube, al recordar el momento en que pasó de admirar a figuras como Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes o Rio Ferdinand, a compartir vestidor y entrenamientos con ellos.

El delantero mexicano explicó que todo comenzó después de un partido con Chivas, cuando su padre le mostró una tarjeta con el escudo del Manchester United y el nombre de Jim Lawlor, jefe de scouting del club inglés. En ese momento, confesó, no alcanzó a dimensionar lo que estaba por ocurrir.

Me da la tarjeta y en la tarjeta decía el nombre de Jim Lawlor y el escudo del Manchester United, pero a mí no me cayó el veinte que era el Manchester United”, relató Hernández, quien agregó que su madre fue la primera en decirle con claridad que “ese club te quiere”.

La reunión con Lawlor terminó por marcar el inicio de una negociación silenciosa. Chicharito contó que el visor le pidió discreción total para evitar que otros equipos entraran en la puja o que el precio se complicara antes de cerrar el fichaje con Jorge Vergara y Chivas.

Si yo ahorita te doy la palabra de que nadie lo va a saber y que quiero jugar con el Manchester United, no va a haber otro club en el cual yo quiera jugar”, recordó que le dijo a Jim Lawlor, en una conversación donde también apareció por primera vez el nombre de Sir Alex Ferguson.

El mexicano aseguró que ese silencio fue clave para mantener el enfoque. Mientras la posibilidad de ir a Inglaterra avanzaba, él siguió concentrado en Chivas, en ganarse un lugar con la Selección Mexicana y en llegar al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Falta mucho para que se dé”, repetía Chicharito, quien reconoció que esa idea le ayudó a no perder el piso antes de que el fichaje se hiciera oficial y su vida cambiara por completo.

Reproducir Chicharito recordó en su canal de YouTube cómo pasó de jugar FIFA con las figuras del Manchester United a compartir vestidor con ellas bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson.

Ya en Manchester, el impacto fue todavía mayor. Hernández recordó que en México venía de vivir ruido, atención y furor, pero al llegar a Inglaterra entendió que tenía que empezar desde cero.

“Lo primero que aprendí es: estoy empezando de cero”, señaló Chicharito, quien también admitió que el ritmo del futbol europeo lo obligó a adaptarse de inmediato.

El momento más especial llegó cuando entró al vestidor del Manchester United y tuvo frente a él a jugadores que, apenas meses antes, solo veía en videojuegos.

Hace 4 o 5 meses yo jugaba FIFA con ellos en mi casa, en mi cuarto… y 5 o 6 meses después ya estaba jugando con él, estaba entrenando con él. ¿Cómo explico eso?”, expresó Chicharito, todavía sorprendido por la velocidad con la que cambió su vida.

El atacante mexicano aseguró que compartir cancha con figuras como Rooney, Giggs, Scholes, Patrice Evra y Edwin van der Sar fue algo imposible de describir.

“Eso es surreal y maravilloso. Indescriptible”, afirmó Hernández, quien ganó 2 Premier League con el conjunto inglés y formó parte de los últimos años dorados del equipo dirigido por Sir Alex Ferguson.