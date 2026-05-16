Pato O'Ward: Por lluvia, calificación de Indy 500 se pospone para el domingo

La actividad de este sábado de calificaciones rumbo a la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis” se canceló por lluvia, por lo que el lugar de salida de Pato O’Ward y toda la parrilla se definirán este domingo.

Desde las primeras horas de la mañana, las precipitaciones fueron persistentes en el área de Speedway, Indiana, donde a pesar de que hubo tres intentos para secar la superficie del óvalo de 2.5 millas, la caída del agua interrumpió dichos esfuerzos.

Es por ello que, poco antes de las 16 hrs (Tiempo Local) se canceló la actividad del día, siendo la primera vez desde 2008 que una jornada completa de calificaciones se cancelaba.

Indy 500: Formato simplificado de calificación para 2026

De este modo, toda la actividad pasará a este domingo 17 de mayo con un calendario más simple.

A partir de las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México), los 33 inscritos saldrán uno por uno a completar un solo intento cuatro vueltas lanzadas, las cuales se promediarán y darán la velocidad que otorgará su lugar en la parrilla.

En esta ronda se definirán los lugares 13 a 33, mientras que los doce mejores pasarán a una segunda fase de calificación, en la que se definirán los puestos 7 a 12.

Los seis más rápidos avanzarán a la última ronda, llamada Firestone Fast Six, que determinará al ganador de la ‘pole position’ y los lugares 2 a 6.

Se pronostica un 30 por ciento de probabilidad de lluvia durante la mañana, misma que disminuye a 10% en la tarde.

Los avisos respecto a la amenaza de lluvia y tormentas eléctricas fueron constantes Chris Jones/INDYCAR

¿A qué hora sale Pato O’Ward a calificar a Indy 500?

Ayer viernes se realizó el sorteo de calificación, en el que Pato O’Ward sacó el turno 18 para salir a pista, en el que se convirtió en la única oportunidad para acceder a los doce mejores de la parrilla.

Convencionalmente, cada auto tarda cinco minutos en completar un intento de calificación, por lo que se estima que el piloto de Arrow McLaren, quien arrancó tercero en 2025, inicie su primer intento de calificación entre las 11:30 y las 12:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

¿Por dónde ver la calificación de Pato O’Ward en la Indy 500?

Toda la calificación de la Indy 500 de 2026 se verá en exclusiva por la plataforma de streaming Disney+ en México, iniciando a las 10 hrs (Tiempo del Centro de México).