Otro escándalo para un pitcher de los Dodgers fuera del diamante

Edwin Díaz atraviesa semanas complicadas dentro y fuera del diamante. El relevista puertorriqueño de los Los Angeles Dodgers, quien ya quedó fuera de actividad tras someterse a una cirugía en el codo, ahora fue señalado por supuestos vínculos con eventos de peleas de gallos en Puerto Rico, actividad prohibida bajo legislación federal estadounidense desde 2019.

La polémica surgió después de un reportaje publicado por USA Today, donde se detalla que el cerrador aparece relacionado con distintos eventos organizados por el Club Gallístico de Puerto Rico. Incluso, imágenes de Díaz con uniforme de los Dodgers fueron utilizadas en publicaciones de Facebook para promocionar funciones realizadas a inicios de febrero.

Uno de los anuncios invitaba a los aficionados a un “gran homenaje” para el lanzador boricua, identificado como Edwin ‘Sugar’ Díaz, destacándolo tanto por su carrera deportiva como por su faceta dentro del ambiente gallístico.

El escándalo no sólo involucra al pitcher de los Dodgers. Según el mismo reporte, también fueron vinculados los jinetes José Ortiz y Irad Ortiz Jr., quienes terminaron primero y segundo en el reciente Kentucky Derby. Además, aparecen mencionados el también pelotero Alexis Díaz, hermano de Edwin, y el receptor veterano Martín Maldonado.

Las peleas de gallos fueron prohibidas oficialmente en Puerto Rico en 2019 después de que el Congreso de Estados Unidos extendiera la ley federal hacia los territorios estadounidenses. Aunque autoridades y políticos puertorriqueños intentaron combatir la medida argumentando que se trataba de una tradición cultural y una industria millonaria, los tribunales mantuvieron vigente la prohibición.

Pese a ello, la práctica continúa realizándose de manera clandestina en distintas regiones de la isla.

Otro de los elementos que volvió viral el caso fueron declaraciones pasadas del propio Edwin Díaz. El periódico puertorriqueño El Nuevo Día publicó en marzo una imagen donde el relevista aparecía dentro de un ruedo de pelea de gallos durante un evento en el que su familia habría inscrito cuatro ejemplares.

“Es un pasatiempo que sigo desde niño. Es legal en Puerto Rico, gracias a Dios. De lo contrario no estaría aquí”, declaró Díaz en aquella entrevista, palabras retomadas posteriormente por medios estadounidenses.

No es la primera vez que el lanzador es relacionado con esta actividad. En 2018, una publicación del diario Primera Hora aseguró que el cerrador poseía cinco gallos en una competencia celebrada en San Juan.

“Mi gallo cayó muerto y se levantó para seguir peleando, haciendo lo que saben hacer mis gallos: terminar peleas. Hizo lo mismo que hago yo cuando entro a lanzar la novena entrada”, habría comentado entonces el pitcher.

Hasta el momento, Major League Baseball no ha emitido postura oficial sobre el caso. Sin embargo, diversos reportes apuntan a que la liga podría revisar si las acciones de Díaz violan su política de conducta personal.

El tema revive antecedentes similares dentro del beisbol latinoamericano. En 2008, el histórico pitcher Pedro Martínez fue captado en una pelea de gallos en República Dominicana junto al miembro del Salón de la Fama Juan Marichal. En aquel momento, ambos defendieron su presencia argumentando que la actividad era legal en territorio dominicano y parte de su cultura.

Mientras tanto, el panorama deportivo de Díaz tampoco ayuda a disminuir la presión. El puertorriqueño firmó antes de la temporada un contrato por 69 millones de dólares y 3 años con los Dodgers, pero apenas registró efectividad de 10.50 en 7 apariciones antes de ingresar a la lista de lesionados por problemas en el codo.

El caso de Edwin Díaz también revive otros episodios polémicos que han golpeado recientemente a los Los Angeles Dodgers fuera del terreno de juego. En 2021, el pitcher Trevor Bauer fue colocado en licencia administrativa después de enfrentar acusaciones de agresión sexual. Aunque nunca fue condenado penalmente, MLB lo suspendió y eventualmente terminó separado de la organización angelina tras uno de los escándalos más mediáticos que ha vivido la franquicia en los últimos años.

La situación volvió a repetirse en 2023 con Julio Urías, quien fue arrestado tras un incidente de violencia doméstica en Los Ángeles. El mexicano ya había enfrentado anteriormente una suspensión bajo la política de violencia doméstica de MLB, pero el nuevo episodio prácticamente puso fin a su etapa con los Dodgers y, hasta el momento, continúa sin regresar a las Grandes Ligas. Ahora, el nombre de Edwin Díaz aparece ligado a otra controversia extracancha que vuelve a colocar reflectores incómodos sobre la organización angelina.