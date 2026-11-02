Italia tiene un nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 con Andrea Kimi Antonelli y en su país se ha convertido en un héroe, sobre todo ante una nación donde el futbol parece que ha pasado a segundo término ante las eliminaciones de la selección nacional mientras, que la otra gran pasión, Ferrari es un caos interno y eso lo sabe el medio más importante deportivo de ese país e, incluso, hacen burla de ello.

Luego de su coronación, La Gazzetta dello Sport ha utilizado la fotografía en la que Antonelli es cargado por Lewis Hamilton, integrante de Ferrari, y Max Verstappen, Red Bull, en el centro del podio del Gran Premio de México como una forma de reconocimiento por su primer campeonato. La portada tiene un mensaje claro: “Kimitico”, esto en referencia a que se convierte en el monarca más joven borrando el registro de Sebastian Vettel.

Pero los más observadores han notado un detalle especial. El pie de foto, esos que muchos han dejado de ver ha escondido un mensaje directo y una crítica a Ferrari: “Kimi Antonelli es campeón de la F1. Gracias a su talento, su coche y no haber corrido en Ferrari”.

El mensaje es duro, pero cierto. Los de Maranello no celebran un solo campeonato de pilotos desde el 2007 cuando Kimi Raikkonen derrotó justamente a Lewis Hamilton y Fernando Alonso en una batalla que se definió en la última carrera en Brasil. Desde ese momento el equipo ha contratado a pilotos históricos como Vettel o Alonso sin obtener los resultados esperados.

La situación llegó además en una carrera donde Ferrari volvió a demostrar su caos interno. En el arranque, cuando tanto Hamilton como Charles Leclerc podían controlar la carrera ambos decidieron pelear la posición y, con ello, abrir la puerta a la victoria de Max Verstappen, una situación que molestó al siete veces campeón del mundo.

Aunque en Italia les gustaría ver un día a Antonelli ser campeón con Ferrari, lo mejor para el joven parece ser seguir fuera de las manos de Maranello.