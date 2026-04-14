¡Todo a $5! Mazatlán remata boletos para su último viernes botanero

Para el último Viernes Botanero en su historia, Mazatlán decidió poner todos los boletos disponibles a $5 para el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX, mismo en el que enfrentarán a Querétaro; ambos están virtualmente eliminados de la Liguilla.

Viviendo sus últimas semanas como equipo de Liga MX, Mazatlán decidió consentir a su afición en busca de llenar el recinto con capacidad para 20,000 espectadores y disputar su penúltimo partido como local en su estadía durante el máximo circuito.

Así fue el anuncio por parte de Mazatlán, donde anunciaron que todas las localidades, sin importar la sección, estarán siendo vendidas a $5:

“En el Viernes Botanero siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción. ¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el Querétaro a $5.00 pesos. Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada”.

* El precio final por boleto podría aumentar en caso de adquirirse de manera digital.

Con solamente 6 años en el máximo circuito, Mazatlán logró disputar 12 torneos de Fase Regular en la Liga MX, avanzando en un par de ocasiones a Repechaje/Play-in (Clausura 2022 y Apertura 2023), sin embargo, en ninguna de estas ocasiones obtuvieron su boleto hacia los Cuartos de Final, por lo que nunca en su corta historia supieron lo que es disputar la Liguilla.

Con tres partidos por delante, Mazatlán es penúltimo en la tabla de posiciones de Liga MX (17°) e intentará no terminar en el fondo, ya que Santos se encuentra únicamente a puntos por debajo con 9 unidades aún por disputar.

El último partido de local en Liga MX para Mazatlán será frente a Toluca el miércoles 22 de abril, mientras que tres días más tarde disputarán el último compromiso dentro de su estadía en el máximo circuito en el Volcán frente a Tigres.

El sábado 25 de abril será el último partido en la historia de Mazatlán en Liga MX. Mexsport

BFG