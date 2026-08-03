Afición de River Plate pide el regreso de Matías Almeyda en plena crisis del equipo

El inicio del Torneo Apertura ha dejado más dudas que certezas en River Plate, situación que ya provocó el descontento de una parte de la afición. Tras la derrota frente a Rosario Central, algunos seguidores comenzaron a pedir la salida de Eduardo "Chacho" Coudet, al considerar que el equipo no refleja la identidad histórica del club.

Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo en declaraciones para TyC Sports, donde un aficionado del conjunto Millonario solicitó públicamente el regreso de Matías Almeyda al banquillo. Para el seguidor, el exmediocampista representa la esencia de River por su historia como futbolista surgido de la institución y por haber conseguido el ascenso a la Primera División en 2012 como entrenador.

Sí hay, Matías Jesús Almeyda, el tipo que puso huevos, el tipo nos fue a buscar a la B y nos sacó para adelante. Déjense de hinchar las pelotas contra él. Díganme qué carajos ganó el Chacho. Nada. Quieren alguien de la esencia de River, ahí está Matías Jesús Almeyda", expresó el aficionado.

Las declaraciones rápidamente generaron conversación entre los seguidores del club, quienes continúan cuestionando el rendimiento del equipo en el arranque del campeonato argentino.

El Pelado Almeyda está blindado por los Rayados de Monterrey

A pesar del clamor popular en Buenos Aires, el regreso del estratega es una misión imposible en este momento. Matías Almeyda acaba de asumir las riendas del ambicioso proyecto deportivo de los Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con un contrato fresco y la encomienda de regresar a la Pandilla al protagonismo del balompié mexicano, el destino a corto plazo del histórico canterano 'Millonario' está firmemente amarrado en la Sultana del Norte.