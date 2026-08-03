¡ARRÁEZ VA POR EL ANILLO! Phillies adquieren al campeón de bateo antes del cierre de cambios

Los Philadelphia Phillies dieron uno de los golpes más importantes antes del cierre del mercado de cambios al acordar la llegada del venezolano Luis Arráez, tres veces campeón de bateo, procedente de los San Francisco Giants.

El infielder de 29 años se incorpora a un equipo con aspiraciones reales de conquistar la Serie Mundial, aportando una de las herramientas más valiosas en esta época del año: la capacidad de embasarse y poner constantemente la pelota en juego.

Para Arráez será además un nuevo capítulo en una carrera marcada por los cambios recientes. Desde 2022 ha pasado por Mellizos de Minnesota, Marlins de Miami, Padres de San Diego, Giants de San Francisco y ahora los Phillies, convirtiéndose en su quinto equipo en cinco temporadas.

Un bate de élite para Filadelfia

El venezolano atraviesa una de sus mejores campañas ofensivas desde 2023. Llega al conjunto de Filadelfia con un promedio de .324, el mejor de la Liga Nacional y el segundo más alto de todas las Grandes Ligas, sólo detrás del cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston.

Aunque apenas suma cuatro cuadrangulares y 43 carreras producidas, el verdadero valor de Arráez radica en su extraordinario contacto. Todo apunta a que volverá a terminar la temporada como el pelotero con la menor tasa de ponches en MLB, una distinción que conseguiría por quinta campaña consecutiva.

Su perfil encaja perfectamente con una ofensiva como la de los Phillies, que buscaba un bateador capaz de fabricar oportunidades constantemente para figuras como Bryce Harper, Trea Turner y Kyle Schwarber.

También aporta con el guante

Además de su producción ofensiva, Arráez ha recuperado este año la segunda base como posición habitual, mostrando una defensiva que ha sido considerada entre las mejores de la liga.

Durante su paso por los Padres también defendió la primera base, aunque el propio venezolano dejó claro en diversas ocasiones que su intención era mantenerse como segunda base de tiempo completo.

Los Giants, incluso, decidieron mantenerlo fuera de la alineación desde el sábado debido a unos calambres, una medida preventiva mientras se acercaba la fecha límite de cambios y aumentaban las posibilidades de un traspaso.

Los Phillies vuelven a mover el mercado

Con este movimiento, Filadelfia confirma que está dispuesto a reforzar su roster para pelear por el campeonato en una temporada donde la competencia en la Liga Nacional luce especialmente cerrada.

Para Luis Arráez, el cambio representa una nueva oportunidad de disputar octubre con un contendiente y de buscar el primer anillo de Serie Mundial de su carrera, mientras continúa consolidándose como uno de los mejores bateadores de contacto de su generación.