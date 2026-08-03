¿Quién es Alejandro "Coco" Cárdenas? El juvenil del América que marcó su primer gol en Liga MX

Noche inolvidable en la cancha del Estadio Banorte. Las Águilas del América firmaron una sólida victoria de 3-0 frente al Club Santos Laguna en la Jornada 3, pero el reflector principal se lo llevó Alejandro "Coco" Cárdenas, quien marcó su primer gol en la Primera División.

El reloj marcaba el minuto 89 cuando el "Chiquito" Sánchez mandó una asistencia al juvenil azulcrema para que definiera y sellara el triunfo del conjunto azulcrema.

De Yucatán para el Nido. Cárdenas se estrena como goleador azulcrema a sus 19 años. Mexsport

Tras el término del partido, se difundió un video de Cárdenas junto con su familia celebrando el gol que significa el esfuerzo de muchos años del futbolista y su familia. Por otra parte, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico, Guillermo Almada, resaltó la importancia del rendimiento de los nuevos jóvenes que están en el equipo, y en el caso del Coco, dio unas palabras especiales.

El club puede disfrutar de un gran futbolista en el presente inmediato y en un futuro”, dijo Almada en la conferencia de prensa al término del partido.

¿Quién es Alejandro Cárdenas?

El “Coco” Cárdenas es originario de Mérida, Yucatán. Llegó al Club América en el 2021 tras superar unas pruebas que permitieron que se quedara en el club, pero no fue hasta la llegada de Almada que, gracias a su confianza, decidió debutarlo en la primera división.

Cárdenas ha expresado especial respaldo por el jugador Rodolfo Cota, portero del equipo, y el capitán Henry Martín, quien al igual que el Coco pasó por el equipo de Yucatán Venados FC.

Después de su actuación contra el Santos, el delantero mexicano de 19 años tiene todo un camino por delante en el Club América, donde tendrá la oportunidad de explotar su potencial y levanta la mano para convertirse en una pieza clave del ataque americanista en este torneo.