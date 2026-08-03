"Me vienen a convidar tanta mier**", Katia Itzel responde tras críticas

Katia Itzel García rompió el silencio luego de un fin de semana en el que su trabajo arbitral fue criticado y rechazado, compartiendo una fotografía en Instagram en donde porta el uniforme utilizado durante el Mundial 2026 y enviando un contundente mensaje que acompañó una canción: “Me vienen a convidar tanda mier**”.

Dirigiendo su segundo partido correspondiente al Apertura 2026, Katia Itzel García se hizo presente en el Estadio Corregidora para impartir justicia durante el compromiso en el que Querétaro derrotó 3-2 a Tigres con un penal en el último instante del cotejo.

Uno de los que criticó con más severidad a Katia Itzel García fue el exárbitro Francisco Chacón, quien a pesar de pedir que los silbantes protejan a la árbitra, señaló que el balonazo recibido por parte de Paulo Víctor ameritaba la expulsión, misma que no señaló la mundialista de 33 años:

Con toda alevosía le da un balonazo a Katia Itzel, muchos podrán decir que porque no lo expulsó, está claro que no tiene nivel, ni el carácter para hacerlo”.

¿Qué respondió Katia Itzel García a las críticas?

Englobando lo mencionado por aficionados, analistas y medios de comunicación, Katia Itzel García envió dos mensajes contundentes hacia las opiniones generadas, uno de ellos cerrándolo con la frase “Yo decido en qué mundo quiero vivir” y uno más que perdurará en sus publicaciones de Instagram en donde le da voz a la canción El Necio de Miryam Quiñones: “Me vienen a convidar tanta mier**”:

Katia Itzel García envía contundente mensaje tras críticas sobre su trabajo. Captura de pantalla

Durante las siguientes semanas, Katia Itzel García regresará al terreno de juego para ser parte tanto de la Leagues Cup 2026 como del Apertura 2026 de la Liga MX, mismo que se reanudará con la Jornada 4 el sábado 15 de agosto, debido a la participación de los clubes mexicanos en el certamen binacional.

BFG