El Golf volverá a tener en escena a uno de los nombres más destacados, Tiger Woods; está listo para dejar atrás una pausa competitiva y regresar a los campos en diciembre, en un torneo que representa una nueva oportunidad para medir su estado físico y comprobar cuánto ha avanzado en su recuperación.

El ganador de 15 torneos majors confirmó su participación en el Hero World Challenge, competencia que organiza su propia fundación y que reúne a un grupo reducido de jugadores de alto nivel.

Hace más de dos años que no participa en un torneo oficial desde julio de 2024, cuando disputó The Open Championship en Royal Troon, Escocia. En aquella edición no consiguió superar el corte, por lo que su regreso en Bahamas marcará su primera aparición competitiva en más de dos años.

Su presencia genera expectativa no solo por lo que representa su trayectoria, sino por las dificultades que ha enfrentado para mantenerse activo en los últimos años.

Las lesiones que alejaron a Tiger Woods del golf

El camino de Woods hacia este regreso ha estado condicionado por distintos problemas físicos. En febrero de 2025 sufrió una ruptura de tendón de Aquiles izquierdo mientras entrenaba, lesión que requirió una intervención quirúrgica y lo dejó fuera de toda temporada de ese año.

A ese episodio se sumaron nuevas complicaciones ahora en la espalda. En octubre de 2025 se sometió a una cirugía para reemplazar un disco lumbar, procedimiento que representó otra pausa en su proceso de recuperación.

Cuando comenzaba a trabajar para regresar a los campos durante 2026, un accidente automovilístico ocurrido en marzo volvió a modificar sus planes. Posteriormente, el profesional anunció que se alejaría temporalmente del golf para concentrarse en su bienestar y recibir tratamiento.

El reto de volver a jugar cuatro rondas

El Hero World Challenge se disputará en Albany, Bahamas, del 3 al 6 de diciembre. El torneo cuenta con un field limitado a 20 jugadores y no forma parte del calendario oficial del PGA Tour, aunque otorga puntos para el ranking mundial. Además de Tiger, fueron incorporados Rickie Fowler y Gary Woodland mediante invitaciones especiales.

La competencia será una prueba fundamental, ya que deberá enfrentar a rivales que han mantenido su continuidad en el golf, como Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, y otros jugadores que llegan con actividad reciente en los circuitos.

El regreso abre la posibilidad de que Tiger Woods vuelva a participar en otros compromisos durante diciembre, aunque su calendario posterior dependerá de cómo responda su estado físico en la competencia después de más de dos años alejado de los torneos oficiales.