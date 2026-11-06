Álvaro Ortiz: el mejor mexicano en el World Wide Technology Championship

Álvaro Ortiz encontró la tranquilidad que necesitaba en el segundo recorrido del World Wide Technology Championship. El tapatío dejó atrás las dificultades de la primera jornada y entregó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, resultado que no solamente le aseguró jugar el fin de semana, sino que también lo metió en la pelea por los primeros puestos del torneo del PGA Tour.

En El Cardonal, campo diseñado por Tiger Woods en Los Cabos, las condiciones no han sido sencillas. Las ráfagas de viento y la colocación de las banderas han complicado el ataque a los greens, pero Ortiz supo encontrar los espacios para construir una de sus mejores rondas.

El mexicano estuvo especialmente fino alrededor del campo. Completó el recorrido sin bogeys, consiguió cuatro birdies y encontró un momento de inspiración en el hoyo 14, donde firmó un águila que impulsó su tarjeta y sus aspiraciones para las dos rondas restantes.

“Lo hice muy bien y estoy contento de poder estar para el fin de semana. Tendré que afinar un par de cosas y más que nada seguir disfrutando del juego”, resumió el tapatío después de su actuación.

El contraste estuvo en los otros dos representantes nacionales. Alejandro Madariagano pudo sostener el ritmo necesario para superar el corte, que se estableció en cinco bajo par. Terminó en el sitio 89, con un acumulado de -1, y se despidió del certamen.

Para Jorge Villar, su primera experiencia en el PGA Tour resultó mucho más complicada. El mexicano cerró su participación en el último lugar de la clasificación, con 33 golpes sobre par, después de dos jornadas en las que sufrió para encontrar su mejor versión.

Ortíz será el único mexicano que continuará en competencia y tendrá otras 36 oportunidades para buscar un resultado destacado en territorio mexicano.

Mientras que el líder del torneo es el estadounidense Ben James que finalizó con ocho bajo par y un acumulado de -15 para enfrentar las últimas dos rondas del torneo.