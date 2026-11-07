Álvaro Ortíz en el quinto lugar del World Wide Technology Championship con 18 hoyos por jugar

El mexicano Álvaro Ortiz tuvo un extraordinario sábado en El Cardonal at Diamante, donde por segundo día consecutivo presentó una tarjeta de 6 bajo par (66) que lo mantiene en la pelea por el título del World Wide Technology Championship.

Con su total de 201 golpes, 15 bajo par en 54 hoyos de juego, Ortíz empata en la quinta posición del tablero de líderes de este sexto evento de la FedExCup Fall del PGA Tour.

Ortíz ganó 11 posiciones y se ubica a seis golpes de la punta, la cual se mantiene en poder del novato estadounidense Ben James, otro que hizo 66 golpes en esta tercera ronda y está adelante por cuatro golpes con un total de 21-bajo par 195. El líder de 23 años se incorporó al Tour apenas en junio, recién graduado como número uno del ranking 2026 de PGA Tour University, y mañana buscará su primera victoria como profesional.

Entre James y Ortíz se interponen otros tres estadounidenses: Ryan Gerard, número 23 del Ranking Mundial Oficial y segundo en solitario con 17-bajo par, y el dúo de Chris Kirk y Denny McCarthy, quienes igualan en la tercera posición con 16-bajo par. Gerard y Kirk ganaron posiciones con rondas de 65 golpes, mientras que McCarthy anotó un 67.

Este domingo, en la definición del torneo, Ortíz saldrá en el penúltimo grupo en compañía de McCarthy y Paul Peterson, uno de los tres con los que comparte el quinto lugar. Su salida está prevista para las 10:31 a.m. por el tee del hoyo 1, apenas 11 minutos antes de la última salida que comandará James.

“No tengo nada que perder” , dijo el mexicano de 30 años, un recién graduado del Korn Ferry Tour que ha mostrado un gran nivel en estas dos semanas del Swing Mexicano de la FedExCup Fall. “Voy a dar lo mejor de mí. Voy a entregarme al cien por ciento y gozarlo”.

“Me di las oportunidades y las aproveché. Me voy contento, satisfecho y listo para mañana”, concluyó el jugador que en 2027 se estrenará como miembro del PGA Tour.