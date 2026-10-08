¡Tiene 14 años y ya entrena con un equipo de Primera División!

Diego Moyano tiene apenas 14 años, pero ya recibió una oportunidad para mostrar su talento junto a futbolistas de la Primera División española. Luís Castro, entrenador del Levante, convocó al defensa de la cantera para participar en el entrenamiento del primer equipo.

El juvenil, nacido en marzo de 2012, se ejercitó este jueves bajo las órdenes del técnico portugués, quien esta temporada ya abrió las puertas de LaLiga a otro adolescente del club.

Moyano, un defensa diestro formado en las categorías inferiores del Levante, cuenta con recorrido en selecciones juveniles pese a su corta edad. El canterano ha sido internacional con las categorías inferiores de España y también integró la selección de la Comunitat Valenciana que hace unos meses conquistó el campeonato nacional Sub 14.

Su convocatoria lo acercó a la dinámica del plantel que compite en LaLiga, aunque por ahora se trató de una participación en el entrenamiento: el joven defensa todavía no ha debutado en la máxima categoría.

Levante ya hizo debutar a un jugador de 15 años

Luís Castro ya dio una muestra de su confianza en los jóvenes durante el arranque de la temporada, cuando hizo debutar a Marc Santos en el partido ante el Espanyol.

Santos disputó sus primeros minutos en la Primera División con 15 años y 288 días, una edad que lo convirtió en el tercer jugador más joven en participar en la competición y en el más precoz en hacerlo con la camiseta del Levante.

El entrenador portugués explicó que, a efectos prácticos, Santos formará parte de la primera plantilla durante toda la campaña. Castro también dejó abierta la posibilidad de que el juvenil juegue con alguno de los equipos de categorías inferiores cuando no tenga minutos con el conjunto principal.

Moyano recibió ahora su propia oportunidad de trabajar con los mayores. El defensa de 14 años tendrá que continuar su desarrollo, pero su presencia en el entrenamiento sumó otro nombre a los jóvenes que Castro comienza a observar de cerca.