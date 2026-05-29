José Ramón Fernández presenta libro sobre los tres Mundiales de México

La nostalgia y el entusiasmo mundialista guiaron la presentación del libro de colección “El balón rueda tres veces en México: 1970, 1986 y 2026” , obra encabezada por el periodista José Ramón Fernández y editada por el Instituto de Estudios Superiores en Periodismo Deportivo José Ramón Fernández .

En la obra, que también incluye textos de 18 alumnos, José Ramón Fernández narra los contextos de México y la organización de los Mundiales de 1970 y 1986. De igual modo comparte sus expectativas y críticas rumbo a la próxima justa que nuestro país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

“Hablar del Mundial 1970 me hace recordar que yo era estudiante en la Autónoma de Puebla, fue una etapa marcada por el activismo estudiantil. Hubo represión contra estudiantes y maestros. En 1985, con el sismo, muchos fallecidos. Me castigaron en el trabajo por replicar la postura del entonces presidente de la Federación Mexicana, Rafael del Castillo, sobre la carta enviada acerca de los estadios. Decía que los templos del futbol resistieron y eso me enojó mucho.

“Ahora viene un Mundial muy costoso. No se podrá asistir, están carísimos los boletos. Imaginar al niño que le pide a su padre ir a un juego es pensar en costos de avión, alimentos; tendría que hipotecar mi casa por un Mundial lamentablemente de lujo. Nos compararon con la economía estadounidense y canadiense. Los proyectos los impone FIFA. Será un Mundial bueno, espectacular, con la final en Nueva York”, expresó José Ramón Fernández, rector del Instituto, durante el evento celebrado en el Auditorio Doña María Raña de Vázquez del Hospital Ángeles Pedregal.

Durante la presentación de “El balón rueda tres veces en México”, José Ramón Fernández estuvo acompañado de familiares, amigos y colegas, así como de figuras del deporte cuyas hazañas narró a lo largo de una trayectoria que incluye 12 coberturas mundialistas.

A la gala también asistieron personalidades que hicieron posible la elaboración del libro, entre ellas el gobernador constitucional del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

“Es un honor participar con un poblano distinguido. José Ramón, un hombre que ha narrado historias, que ha sufrido y que también nos ha permitido disfrutar momentos mágicos que ha dado el deporte.

“En el libro participan jóvenes que plasmaron sentimientos y emociones, que junto a la experiencia de José Ramón permiten entender el papel que México ha tenido no sólo en el futbol, sino en el deporte. El agradecimiento es de nosotros hacia ti, José Ramón, por permitirnos reconocer tu capacidad y amor al deporte”, señaló el mandatario poblano.

En representación del Instituto estuvieron presentes Teresa Anaya, directora general, y Marco Antonio Salazar Reyes, coordinador académico.

“Es un libro que costó trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Felicito a los 18 alumnos y a los profesores que compartieron sus experiencias. Gracias también a quienes fueron seleccionados nacionales y mundialistas, como Carlos de los Cobos, Manuel Negrete y Luis Flores, que decidieron compartir este momento. Es un libro que pasará por generaciones”, comentó Salazar Reyes.

La participación de los alumnos del Instituto también fue reconocida por los invitados especiales, quienes compartieron algunas anécdotas junto a José Ramón Fernández.

“Eres el papá y formador de los mejores comunicadores de México. Tengo grabada tu narración de ‘Puebla es campeón’. Orgullo de que seas poblano, te queremos y respetamos mucho. Este señor es una historia en México”, expresó el exfutbolista Roberto Ruiz Esparza.

Por su parte, Nelson Vargas, promotor de los deportes acuáticos y exdirector de la Conade, recordó diversas anécdotas junto al periodista durante coberturas olímpicas, además de una ocasión en la que compartieron una cena con Pelé.

El periodista Enrique Garay también mostró su gratitud.

“Nunca habrá otro como José Ramón. Es un caudillo del periodismo”, dijo.

La frase fue acompañada por una ovación de los alumnos del Instituto, mientras que el comunicador deportivo Antonio Moreno agregó emotividad al evento al recordar a Leopoldo Antonio Díaz de León, uno de los fundadores del Instituto.