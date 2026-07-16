Thomas Tuchel se queda en Inglaterra: La FA ratifica al DT tras la eliminación ante Argentina

La Federación Inglesa de Futbol (FA) mantiene su respaldo total a Thomas Tuchel para continuar como seleccionador nacional hasta la Eurocopa 2028, a pesar de la dolorosa eliminación de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 a manos de la Selección de Argentina. El director ejecutivo de la organización, Mark Bullingham, confirmó la confianza en el técnico alemán tras la derrota por 2-1 en la semifinal disputada en Atlanta.

En el trámite del partido, el conjunto de los Tres Leones se adelantó en el marcador en el minuto 55 con un gol de Anthony Gordon, asistido por Morgan Rogers. Sin embargo, la escuadra albiceleste de Lionel Messi remontó con un empate de Enzo Fernández al minuto 85 y el gol decisivo de Lautaro Martínez en el tiempo de compensación (90+3').

Es desgarrador estar tan cerca", declaró Mark Bullingham. "Los jugadores y Thomas lo dieron todo el día de hoy".

¿Por qué Thomas Tuchel defendió sus polémicos cambios ante la Selección de Argentina?

El estratega alemán, de 52 años de edad, asumió la responsabilidad por el resultado adverso, aunque descartó arrepentirse de las modificaciones tácticas realizadas durante la segunda mitad:

Responsabilidad del estratega : "Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador, y si no sale bien, es fácil decir que estuvo mal", afirmó Thomas Tuchel en la zona mixta.

: "Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador, y si no sale bien, es fácil decir que estuvo mal", afirmó Thomas Tuchel en la zona mixta. Planteamiento defensivo : El entrenador defendió su decisión de pasar a una línea de cinco defensores tras el gol inicial, argumentando que buscaba contener el dominio aéreo y las llegadas por las bandas del conjunto sudamericano.

: El entrenador defendió su decisión de pasar a una línea de cinco defensores tras el gol inicial, argumentando que buscaba contener el dominio aéreo y las llegadas por las bandas del conjunto sudamericano. Ajuste en la cancha: "Intentamos ayudar a los jugadores", explicó Tuchel sobre los cambios conservadores que introdujo tras conseguir el 1-0 parcial.

El arquero Jordan Pickford y el resto de jugadores de la Selección de Inglaterra tendrán su oportunidad de revancha cuando sean anfitriones de la Euro de 2028. AFP

El plan de la FA con Thomas Tuchel rumbo a la Eurocopa 2028

Bullingham no hizo referencia directa a las cláusulas de rescisión del contrato de Tuchel en sus declaraciones públicas. No obstante, medios británicos de alto impacto como el diario Daily Mail sostienen que el directivo respalda plenamente la continuidad del entrenador y no existen planes de destitución en la cúpula de la FA.

Inglaterra disputará el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo ante la Selección de Francia este próximo sábado. Con la mira puesta en el futuro de la franquicia, Tuchel confirmó que su proyecto deportivo continúa firme para el torneo continental que se disputará en territorio británico:

"Y luego, por supuesto, seguimos adelante hasta la Eurocopa en casa, y tengo muchas ganas de que llegue eso", concluyó de forma tajante el seleccionador nacional.