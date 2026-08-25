Thomas Müller y tres figuras del futbol mundial compran un club en Portugal por una millonada

Un consorcio internacional de futbolistas de élite ha sacudido el mercado europeo al completarse de forma oficial la compra del 90% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club Estrela da Amadora, perteneciente a la Primera División de Portugal. El grupo inversor está encabezado por figuras de la talla de Thomas Müller, Mats Hummels, Lucas Hernández y el guardameta suizo Yann Sommer.

Mientras que Müller y Hummels se consagraron campeones del mundo con Alemania en Brasil 2014, y Hernández levantó la Copa del Mundo con Francia en Rusia 2018, el experimentado internacional suizo Yann Sommer aporta la solidez de su destacada trayectoria en la Serie A italiana y el futbol belga al ambicioso proyecto.

Aunque la escuadra lusa no reveló la cifra exacta en su comunicado, diversas fuentes financieras reportan que el monto de la transacción ronda los 40 millones de euros (aproximadamente 47 millones de dólares).

La operación representa un hito histórico para la institución radicada a solo 10 kilómetros de Lisboa. Para dimensionar el negocio, el dueño saliente, Paulo Lopo, había adquirido la gestión en 2020 por apenas 72,000 euros cuando el equipo deambulaba en la tercera categoría.

¿Cuál es la meta del Estrela da Amadora con sus nuevos dueños?

Después de un veloz ascenso a la máxima categoría, la revalorización del club ha sido extraordinaria. El consorcio que asume el control está coliderado por las firmas de inversión ADvantage y LEAD, y cuenta con el respaldo tecnológico del grupo alemán KI Group. El 10% restante de las acciones continuará en manos del club social original.

El nuevo proyecto deportivo estará encabezado por Johannes Mösmang, quien asumirá la presidencia tras una década en el área de gestión de futbolistas del Bayern de Múnich. El plan estratégico de la directiva se enfocará en modernizar la infraestructura, impulsar el desarrollo de jóvenes talentos mediante academias y consolidar al equipo entre los primeros ocho lugares de la liga para competir por plazas en torneos europeos.

Kylian Mbappé se unió al grupo d futbolistas que han incursionado como accionistas en equipos de futbol profesional. Reuters

Astros del futbol que son dueños de equipos

Kylian Mbappé: Dueño del SM Caen (Francia).

Dueño del (Francia). Cristiano Ronaldo: Accionista del 25% de la UD Almería (España).

Accionista del 25% de la (España). Lionel Messi y Luis Suárez: Creadores del Deportivo LSM (Uruguay). Messi posee además la UE Cornellà (España).

Creadores del (Uruguay). Messi posee además la (España). Luka Modrić: Copropietario del Swansea City (Gales/Inglaterra).

Copropietario del (Gales/Inglaterra). Vinícius Júnior: Controlador del FC Alverca (Portugal).

Controlador del (Portugal). Thibaut Courtois: Copropietario del CD Extremadura (España).

Copropietario del (España). N'Golo Kanté: Dueño absoluto del Royal Excel Virton (Bélgica).

Dueño absoluto del (Bélgica). Héctor Bellerín: Inversor del ecológico Forest Green Rovers (Inglaterra).

Inversor del ecológico (Inglaterra). Müller, Hummels, Hernández y Sommer: Nuevos dueños del Estrela da Amadora (Portugal).

Históricos retirados propietarios