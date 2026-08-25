¿Cuándo debuta la Hormiga González con el Olympiacos? La competencia que tiene por la titularidad 

Armando González ya tuvo su primer entrenamiento con el Olympiacos este martes y todas las miradas están puestas en su debut europeo.

La ‘Hormiga’ se incorporó a los trabajos del plantel dirigido por José Luis Mendilibar. El club griego ha compartido imágenes de su adaptación y el futbolista de 23 años ya porta el dorsal 34, el mismo que usaba en el Rebaño.

Tras observar desde las gradas la victoria 1-0 ante el Atromitos en la jornada 1, González acelera su puesta a punto con el objetivo de sumar sus primeros minutos en la Superliga de Grecia lo antes posible.

El Olympiacos, el puente de la Hormiga González en Europa Instagram

Ante Asteras Tripolis, la Hormiga González tendría su debut

El siguiente compromiso del Olympiacos será el domingo 30 de agosto, cuando visite al Asteras Tripolis en el estadio Theodoros Kolokotronis por la jornada 2 de la Superliga.

Ese partido se perfila como la primera oportunidad real para que la Hormiga González haga su estreno oficial con la camiseta rojiblanca.

Según las expectativas del entorno del club, el plan es que González figure en la banca. Mendilibar suele dar minutos progresivos a los recién llegados, especialmente a quienes llegan con ritmo de competencia, y el mexicano llega con actividad reciente en México.

El duelo tiene un atractivo extra: en las filas del Asteras milita el defensa mexicano Jordan Silva, por lo que la Hormiga podría enfrentarse a un compatriota en su primer partido en Grecia. Todo dependerá del estado físico del atacante tras estos primeros entrenamientos y de las necesidades tácticas del técnico español.

La competencia de la Hormiga en la delantera: El Kaabi y Taremi

Mehdi Taremi ya no forma parte del plantel del Olympiacos. El iraní dejó el club, lo que reduce la competencia directa en la zona de ataque y abre un hueco importante para el delantero mexicano.

Ayoub El Kaabi se mantiene como la referencia titular. El marroquí es el goleador histórico reciente del equipo y la primera opción de Mendilibar. Sin embargo, en las últimas apariciones ha mostrado un rendimiento irregular: falló un penalti ante el Atromitos y su nivel no ha sido el acostumbrado, lo que genera dudas sobre su absoluta indiscutibilidad.

Si Armando González aprovecha los pocos minutos que le den en los próximos partidos y muestra su capacidad goleadora y de desmarque, podría acelerar su camino hacia la titularidad.

El mexicano llega con números sólidos de su etapa en Chivas y el club espera que su llegada aporte frescura y gol. Un buen debut o actuaciones contundentes desde el banquillo podrían colocarlo más rápido de lo previsto en el once inicial.