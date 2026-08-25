Real Madrid presenta al nuevo galáctico Yan Diomandé bajo la sombra de la peor tragedia de su vida

El Real Madrid vistió hoy de gala el Santiago Bernabéu para la presentación oficial del delantero marfileño Yan Diomandé, cerrando de forma definitiva el mercado de la temporada 2026-2027. Aunque su traspaso histórico por 125 millones de euros desde el RB Leipzig se amarró hace semanas, el joven de 19 años pisó por primera vez el salón de trofeos merengue con un contrato firmado hasta 2033, pero con el corazón marcado por la dolorosa pérdida de su hermana menor, Roxane.

Durante el acto protocolario en compañía del presidente Florentino Pérez, el futbolista no ocultó el orgullo que le produce vestir la camiseta blanca y dejó clara su postura ante el reto: "Cuando el Madrid te llama, no puedes decir que no".

La tragedia que marcó la vida de Yan Diomandé

Detrás de los 125 millones de euros de su traspaso, se esconde la pérdida más dolorosa para el nuevo galáctico. A comienzos de 2025, justo cuando Yan hacía su debut profesional en España con el CD Leganés, su hermana menor, Roxane, de apenas 15 años, falleció en Costa de Marfil tras ingerir una sustancia desconocida durante una fiesta.

Roxanne no solo era su pilar emocional, sino su "primera representante" en Abiyán, donde vivían en condiciones de extrema pobreza hacinados junto a 25 personas. Mientras el entorno dudaba de sus condiciones, ella siempre confió en su éxito.

Yan Diomandé la recordó con una emotiva carta publicada en The Players' Tribune:

Siempre dijiste que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo por ahí, lo saludaré de tu parte. Voy a cumplir tu predicción, te lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, ya le decías a todo el mundo: 'Mi hermano va a ser el mejor del mundo'. Te demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”.

Las cifras del fichaje histórico del Real Madrid

Precio del traspaso: 125 millones de euros (fijo).

125 millones de euros (fijo). Club de procedencia: RB Leipzig (Alemania).

RB Leipzig (Alemania). Duración del contrato: 7 temporadas (hasta junio de 2033).

7 temporadas (hasta junio de 2033). Edad del jugador: 19 años.

19 años. Dorsal y posición: 25 y extremo derecho.

Lejos de abrumarse por el elevado costo de su traspaso, Yan encuentra en el terreno de juego su refugio emocional y un espacio de paz. El propio delantero ha manifestado que los 90 minutos de cada partido son el único instante en el que logra sentir una conexión especial con Roxane.

Diomandé no persigue la fama ni la riqueza; su desembarco en el Real Madrid responde a un firme propósito de vida: demostrarle al mundo entero que su hermana no se equivocaba. Cada anotación, cada regate y cada triunfo luciendo el escudo merengue se convertirán, en adelante, en el tributo permanente para la joven que supo ver al galáctico antes que nadie.