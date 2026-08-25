Triste adiós: México es eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

México fue eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026, luego de caer 1-3 ante Japón en el partido que era de “vida o muerte” en el Volunteer Stadium.

México era representado por la Liga Municipal de Tijuana y sumó su segunda derrota en Williamsport, Pensilvania. Se despide con un registro de 1-2.

Ahora, Japón tiene una marca de 4-2. Su anterior triunfo se dio por 3-2 ante South Czech Republic Little League.

Los nipones se pusieron adelante en la primera alta, con dos hombres en base, Yunosuke Yabe conectó una bola por el jardín izquierdo para que Takeru Yoruzu abriera la pizarra. Japón aumentó su ventaja, gracias a un hit de Ryosuke Takaoka para que Tensei Yansawa firmara la segunda.

Para la cuarta entrada, Japón puso el 0-3 y México descontó en la cuarta baja con una anotación.

La pasada victoria de México se dio el viernes 21 de agosto, cuando derrotó 7-1 a Ryde Little League, equipo que representa a Australia. De esta forma, avanzó por la vía de los ganadores.

El domingo cambió el panorama. La Liga Municipal de Tijuana cayó 8-4 sobre el Ministerio sobre las Alas del Águila, equipo de Nicaragua. Con este resultado, México cambió de llave para pasar al cuadro de eliminación.

El formato de Little League World Series 2026 establece que, si un equipo acumula dos derrotas, queda fuera de la competencia.

Para la Liga Municipal de Tijuana era su tercera participación, después de las ediciones de 2013 y 2023.