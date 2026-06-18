Thierry Henry revienta a Cristiano Ronaldo: "¡Tú no necesitas marcar!"

El debut de Portugal en la Copa del Mundo 2026 culminó con un decepcionante empate 1-1 ante República Democrática del Congo.

El equipo de Roberto Martínez se adelantó con un gol tempranero de João Neves, pero no pudo mantener la ventaja y permitió el empate en el tiempo añadido, dejando una sensación de oportunidad perdida en su primer partido del torneo.

El árbitro central, Abdulrahman Al Jassim, le mostró cartón preventivo, lo que originó un reclamo de Cristiano Ronaldo Reuters

Este resultado marca un inicio complicado para las aspiraciones portuguesas en la Copa del Mundo. A pesar de contar con estrellas como Cristiano Ronaldo, Portugal no logró imponer su jerarquía y sumó sólo un punto, obligándolos a reaccionar en los próximos duelos de la fase de grupos.

La dura crítica de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo

Durante la transmisión del partido en FOX Sports, el exdelantero francés y campeón del mundo Thierry Henry no se guardó nada al analizar el desempeño de Cristiano Ronaldo.

Henry señaló que el delantero portugués priorizó sus ganas individuales de marcar por encima del bien colectivo del equipo.

El equipo necesita marcar. Tú no necesitas marcar”, afirmó.

El francés explicó que Ronaldo se interpuso en el camino de Bruno Fernandes en lugar de atacar el área, lo que impidió un posible gol fácil para su compañero.

Henry detalló: “Porque quiere marcar, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Si va al área de seis yardas, habría sido un gol de taco para Bruno Fernandes”.

El exjugador del Arsenal insistió en que Ronaldo debe de jugar de otra manera, ya que siendo el delantero, no le está dando soluciones a su selección.

Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, insistió.

Cristiano Ronaldo y su sequía goleadora en torneos mayores

Cristiano Ronaldo acumula ahora 10 partidos consecutivos sin marcar con Portugal en torneos de élite (Copa Mundial FIFA y Eurocopa).

Esta racha negativa se extiende desde el Mundial de Qatar 2022 y abarca encuentros de la Eurocopa y el actual Mundial 2026.

En estos 10 partidos, el astro portugués ha disparado en 33 ocasiones, con 11 tiros al arco, pero sin conseguir ningún gol. A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo titular indiscutible, pero su aporte ofensivo en los grandes escenarios ha disminuido notablemente.

Ngal'ayel Mukau habló sobre cómo jugaron ante Cristiano Ronaldo REUTERS

Aunque Ronaldo ha sido clave en otras competiciones recientes, en los torneos más importantes su falta de gol coincide con resultados irregulares para Portugal, que ahora debe mejorar su efectividad si quiere avanzar en el Mundial.