Cruz Azul inicia la Leagues Cup 2026 con triunfo sobre Philadelphia Union

Cruz Azul comenzó con una victoria su participación en la Leagues Cup 2026 al derrotar 1-0 al Philadelphia Union en la primera jornada del torneo. El equipo dirigido por Joel Huiqui resolvió el encuentro desde los primeros minutos con un gol de José Paradela y sumó sus primeros tres puntos para colocarse, de manera momentánea, en la parte alta de la clasificación de los clubes de la Liga MX.

La Máquina aprovechó una de sus primeras llegadas para tomar ventaja y, aunque el conjunto de la MLS tuvo mayor presencia ofensiva en la segunda mitad, no encontró la forma de superar la defensa celeste ni de evitar la derrota en su debut dentro de la competencia.

La afición de Cruz Azul se hizo presente en el Subaru Park Stadium, Jorge Martinez/Mexsport

José Paradela resolvió el partido desde el minuto 3

Cruz Azul encontró la ventaja prácticamente en su primera aproximación al arco rival.

Apenas al minuto 3, Omar Campos apareció por el costado izquierdo y detectó a José Paradela sin marca en los linderos del área. El mediocampista argentino definió de primera intención con un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta del Philadelphia Union para marcar el 1-0. La anotación terminó siendo suficiente para decidir el encuentro.

El conjunto cementero volvió a generar peligro apenas diez minutos después. Al 13', Gabriel "Toro" Fernández envió un centro al área que Omar Campos remató con dirección de gol. Sin embargo, la acción fue invalidada por fuera de lugar, por lo que Cruz Azul no pudo ampliar la diferencia antes del descanso.

Con la ventaja mínima, el equipo mexicano controló buena parte del primer tiempo y obligó al Philadelphia Union a asumir mayores riesgos durante el complemento.

Philadelphia Union presionó, pero no encontró el empate

Para la segunda mitad, el equipo estadounidense adelantó líneas y tuvo mayor posesión del balón en busca de la igualada.

Philadelphia Union pasó más tiempo en campo rival e intentó generar opciones por distintas zonas del ataque, aunque careció de precisión en los metros finales para convertir ese dominio territorial en anotaciones.

Uno de los jugadores que más insistió fue Milan Iloski, quien dispuso de un par de oportunidades importantes frente al arco celeste. Sin embargo, no logró definir con claridad y dejó escapar las opciones más peligrosas de su equipo.

Ya en los minutos finales, el delantero volvió a tener una posibilidad con un disparo desde el interior del área, pero el balón terminó por encima de la portería, frustrando el intento de rescatar el empate.

Primeros tres puntos de Cruz Azul en la Leagues Cup. Jorge Martinez/Mexsport

Cruz Azul mantuvo el orden defensivo hasta el silbatazo final y conservó la ventaja obtenida desde los primeros minutos del compromiso.

Al finalizar el encuentro, José Paradela fue reconocido como el Jugador del Partido gracias al gol que definió el resultado.

Con este triunfo, La Máquina inició con tres puntos su participación en la Leagues Cup 2026 y se ubicó, de manera provisional, entre los primeros puestos de la clasificación de los equipos de la Liga MX, a la espera de que concluya la actividad de la primera jornada y dé inicio la segunda fecha del torneo.