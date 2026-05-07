Thierry Henry admite que el Arsenal estará en desventaja ante el PSG en la Champions

Thierry Henry, figura histórica del Arsenal, considera que la final de la Champions League ya tiene un claro favorito para finales de mayo y, siendo duro pero honesto, señaló que su antiguo club "no está al nivel" del Paris Saint-Germain en este momento.

Arsenal llegó a la final tras derrotar al Atlético de Madrid en ronda de semifinales, pero en contraparte, el PSG logró un marcador de 6-5 ante un Bayern Munich que, al menos en el partido de ida ofreció batalla, mientras que en el de vuelta pareció morir de nada.

Henry, quien fuera capitán de los "Gunners" en la final perdida de 2006, la única ocasión en que Arsenal llegó antes de esta ocasión al duelo definitivo continental, expresó su ferviente deseo de que el equipo actual logre superar aquel antecedente, aunque reconoció la superioridad técnica del conjunto francés.

En declaraciones para CBS Sports, el exdelantero enfatizó la importancia de mantener los pies en la tierra frente al vigente monarca europeo: "No estamos en posición de elegir. No estamos al nivel de esos tipos todavía, así que hay que ser humildes con ello".

Henry destacó que, aunque el equipo de Mikel Arteta ha mostrado una gran solidez defensiva, enfrentarse a los campeones será un reto mayúsculo.

"Esperemos que vayamos allí y seamos valientes, pero tenemos que vencer y luchar contra los campeones, así que no será fácil, lo sabemos", añadió el analista.

A nivel personal, Henry se mostró entusiasmado por el progreso del club londinense, afirmando: "Me desperté con una sonrisa, ellos están a punto de hacer algo que yo mismo no pude hacer".

PSG busca el bicampeonato bajo el mando de Luis Enrique

El presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, elogió profundamente la gestión de Luis Enrique, quien ha llevado al equipo a su segunda final consecutiva de la máxima competición europea. Al-Khelaifi calificó la contratación del técnico español como "una de las mejores decisiones, si no la mejor" en la historia reciente de la institución.

El mandatario del PSG no escatimó en cumplidos para el estratega, asegurando que es "el mejor entrenador del mundo" por su capacidad para gestionar tanto el aspecto deportivo como el humano dentro del vestuario.

"Es un entrenador fantástico... pero también es una persona increíble en la forma en que gestiona el día a día, a los jugadores, todo", puntualizó Al-Khelaifi.