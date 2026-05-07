¡Dolor y drama en el Bronx! El impactante video de Jasson Domínguez saliendo en camilla tras estrellarse con el muro

El jardinero izquierdo de los Yankees, Jasson Domínguez, abandonó e juego del jueves tras un violento choque contra la pared del jardín izquierdo en el arranque del último encuentro en contra de los Rangers.

La jugada ocurrió en la primera entrada, cuando Domínguez recorrió 81 pies para perseguir un batazo de Brandon Nimmo que salió del bate a 101 millas por hora. El dominicano logró asegurar la pelota a unos 375 pies del plato, pero el esfuerzo terminó en impacto. Su hombro izquierdo se estrelló contra la estructura que protege los anuncios electrónicos del estadio.

El golpe fue seco. Las gafas de sol salieron despedidas y Domínguez cayó de pecho sobre la zona de advertencia. Permaneció en el suelo durante varios segundos mientras su compañero Trent Grisham se acercaba y el mánager Aaron Boone ingresaba al campo junto al equipo médico.

El jardinero se cubrió el rostro con el guante antes de incorporarse con dificultad. Señaló el hombro y realizó movimientos de cuello mientras era evaluado por el personal encabezado por Tim Lentych. Tras unos momentos, pudo ponerse de pie y caminar por su propio pie hasta el carrito médico, donde se sentó antes de abandonar el terreno.

La escena obligó a ajustes inmediatos en la alineación. Cody Bellinger se movió al jardín izquierdo, Amed Rosario pasó al derecho y Ryan McMahon ingresó a la tercera base.

Domínguez colecciona golpes

El incidente marca la segunda salida anticipada de Domínguez en la temporada ante Texas. El 29 de abril ya había dejado un juego por una contusión. En esta ocasión, la preocupación gira en torno al hombro izquierdo tras el impacto directo contra la barda.

Antes del encuentro, Domínguez había reflexionado sobre su proceso de regreso a las Grandes Ligas luego de etapas en ligas menores y recuperación de una cirugía. El jardinero, de 23 años, llegó al encuentro con promedio de bateo de .200 y 1 cuadrangular en 9 apariciones, alternando funciones como bateador designado.

El cuerpo técnico de los Yankees había destacado avances recientes en su desarrollo defensivo, fruto del trabajo coordinado entre el staff de Grandes Ligas y sucursales. La jugada del jueves mostró ese progreso en lectura de batazos y alcance, aunque el desenlace encendió las alarmas dentro del club.

Hasta el momento, el equipo no ha emitido un parte médico definitivo sobre la condición de Domínguez.