El pasado domingo 15 de noviembre la Serie C de Italia vivió un momento histórico para la categoría y la leyenda del futbol mundial, Ronaldinho, salió del retiro para jugar un partido oficial con el Ravenna FC a sus 46 años de edad. Este hecho causó alergia en miles aficionados al rededor del mundo, pero a su vez también causó molestia en otros tantos, inclusive exjugadores.

En declaraciones para el programa ‘Viva el futbol’, Antonio Cassano, exjugador italiano que militó en clubes como Milan, Inter de Milan, Real Madrid, entre otros, realizó una dura critica en contra de ‘Dinho’ y lo catalogó como un engaño a los verdaderos aficionados del futbol.

“Lo que hizo el otro día fue muy, muy desagradable de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí. Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo. Y porque le dieron mucho dinero. No lo sé. Para mí, fue una farsa ridícula. No sé qué otra interpretación darle"

De igual manera Cassano dejó entre ver que esto solo se trató de un show que Ronaldinho aceptó realizar por dinero y dejó claro que él no se hubiera prestado a esta ‘farsa’ ni aunque le hubiesen ofrecido varias decenas de millones de euros.

“No lo habría hecho ni por 10 o 20 millones, me sorprendió y fue una vergüenza, una bofetada”

Pese a esas duras declaraciones, Antonio Cassano aseguró que no tiene absolutamente nada en contra de Ronaldinho e inclusive lo colocó como uno de los mejores jugadores en la historia del futbol junto a leyendas de la talla de Pelé.

"Tengo un gran respeto por Ronaldinho, tanto como persona como futbolista. Para mí, sigue estando entre los cinco más grandes de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y probablemente Pelé"

Antonio Cassano representando a la Selección de Italia 24/06/2014/MEXSPORT/Osvaldo AguilarEstadio: Arena das Dunas, Natal MEXSPORT

El pasado de Cassano con Ronaldinho

Ronaldinho y Antonio Cassano fueron compañeros de equipo y compartieron vestidor en Italia durante un lapso muy breve, cuando ambos pertenecían al Milan en el año 2011, sin embargo, nunca llegaron disputar un solo partido oficial como compañeros.

Ronaldinho llegó al AC Milan en 2008 y se marchó en enero del 2011 rumbo al Flamengo, justo apenas unos días después de que Cassano firmara con el conjunto rossoneri, por lo que si bien coincidieron en algunos entrenamientos, nunca defendieron el mismo escudo en la cancha.

Como rivales solamente se enfrentaron en tres ocasiones cuando el mediocampista italiano militaba en la Sampdoria, y ‘Dinho’ lo venció en dos ocasiones por marcador de 3-0, mientras que Cassano solo puede presumir una victoria vs el brasileño.