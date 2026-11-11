Courtois ha visto a un Mourinho diferente

Thibaut Courtois encontró a un José Mourinho más tranquilo en su reencuentro en el Real Madrid. El guardameta belga aseguró que el entrenador portugués cambió su manera de conducir al grupo respecto a su etapa juntos en Chelsea, aunque conservó la personalidad que, a su juicio, necesitaba el vestidor madridista.

En una entrevista con Sky Sports, Courtois describió las diferencias que percibió en el estratega con el que conquistó la Premier League en 2015. Más de una década después, el portero observó una evolución en su trato con los futbolistas.

Él mismo nos dice que ha madurado, que con la experiencia está más tranquilo. En el Chelsea era más duro en el vestuario, pero sigue teniendo la misma personalidad”, explicó el guardameta.

Para Courtois, esa transformación no redujo la autoridad de Mourinho frente al plantel ni su capacidad para hacerse sentir desde que aparece ante sus jugadores.

“Llena la habitación; se nota su presencia cuando entra al vestuario. Necesitábamos algo así”, expresó el belga.

El portero del Real Madrid también reveló que el reencuentro comenzó con una anécdota: dejó dos semanas sin respuesta un mensaje que le envió el entrenador cuando se concretó su regreso al club.

“Es agradable volver a encontrarme con él. Me alegré mucho de su vuelta, me hizo ilusión. Me escribió cuando llegó al Madrid, pero ignoré su mensaje durante dos semanas. Estaba en un vuelo y no vi el mensaje”, relató Courtois.

Un respaldo para Xabi Alonso

Los elogios de Courtois hacia Mourinho también dieron paso a un reconocimiento para Xabi Alonso, quien comenzó la temporada anterior en el banquillo madridista y fue despedido en enero.

Me encantaba; me gustaba su forma de entrenar. Es un gran entrenador y, si le dan tiempo, lo hará bien”, afirmó el guardameta.

Al revisar las dificultades de aquella etapa, Courtois reconoció que la dinámica con Alonso fue distinta entre los integrantes del plantel y señaló que los malos resultados suelen dirigir los cuestionamientos hacia el entrenador.

“Cuando los resultados van mal, siempre es fácil señalar al entrenador. En algunos casos la dinámica no era buena, pero con otros jugadores sí lo era”, explicó el belga.

Courtois también abordó su ausencia con Bélgica en la Nations League y explicó que decidió descansar después de una temporada marcada por las lesiones y una elevada carga de partidos.

Aunque el guardameta consideró retirarse de su selección después del Mundial, aseguró que disfrutó tanto la experiencia que quiso continuar. Su decisión de ausentarse en esta convocatoria respondió a la necesidad de recuperarse y buscar una campaña más tranquila.