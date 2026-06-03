The Last Dance: Asociación busca apoyar a niños con cáncer durante el Mundial

Mientras millones de aficionados seguirán cada jugada de sus ídolos durante la Copa del Mundo, un grupo de niñas y niños enfrenta un partido mucho más importante: la lucha diaria contra el cáncer.

Con ese mensaje, la asociación civil Antes de Partir lanzó la campaña #TheLastDance, una iniciativa que busca recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de menores que reciben cuidados paliativos y permitirles disfrutar la pasión mundialista junto a sus familias.

La campaña presenta una serie de jerseys inspirados en algunas de las máximas figuras del futbol internacional, como Lionel Messi, Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, los protagonistas no son las estrellas de las canchas, sino los propios pacientes. Cada camiseta lleva el nombre de una niña o niño y un número en el dorsal que representa su edad, convirtiéndolos simbólicamente en integrantes de las selecciones nacionales.

Hay partidos que van mucho más allá del marcador. Porque mientras algunas leyendas se despiden de la cancha, otras pequeñas leyendas siguen luchando cada día con valentía, esperanza y una enorme pasión por vivir,” afirmó Juan Pablo Fernández, embajador de la campaña.

La intención es visibilizar las historias de pequeños que enfrentan enfermedades complejas con valentía, acompañados por sus seres queridos. A través del futbol, la organización busca recordar que detrás de cada diagnóstico existen sueños, ilusiones y una enorme voluntad de seguir adelante.

Desde su creación, Antes de Partir ha brindado atención integral a más de 12 mil personas y se ha consolidado como una de las principales referencias en cuidados paliativos pediátricos en México. Además, impulsó la creación del primer hospice pediátrico del país y actualmente trabaja en la apertura de un segundo centro especializado en Veracruz.

Hoy, el futbol se convierte en un puente para hablar de algo mucho más grande: la empatía, el amor, la compañía y la posibilidad de regalar momentos de alegría en medio de la adversidad. En Antes de Partir queremos ayudarlos a disfrutar cada partido al máximo y hoy tú puedes hacerlo posible.” explicó Mariana Hernández, Presidenta de Antes de Partir A.C. y fundadora de Casa Colibrí.

La necesidad de este tipo de atención sigue siendo considerable. Datos de la Secretaría de Salud indican que cada año se diagnostican entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer infantil en México. Asimismo, alrededor del 70 por ciento de los pacientes con cáncer avanzado requieren cuidados paliativos para controlar síntomas, aliviar el dolor y recibir apoyo psicológico y familiar.

Los pequeños de Casa Colibrí son acompañados en cada proceso de su diagnóstico Casa Colibrí

A través de #TheLastDance, la asociación invita a aficionados, empresas y sociedad en general a sumarse mediante donativos y convertirse en aliados de una causa que busca brindar acompañamiento, bienestar y momentos de alegría a niñas y niños que enfrentan uno de los desafíos más difíciles de sus vidas.