Atlante se medirá por primera vez a Juárez y San Luis en Liga MX; oscuros antecedentes

Este Apertura 2026, Atlante enfrentará por primera vez en la historia de la Liga MX a sus siguientes rivales, sin embargo, los antecedentes en estos duelos ya cuentan con Finales y dolorosas eliminaciones en contra de los Potros de Hierro; esta es la historia que los une a FC Juárez y Atlético San Luis.

Durante la Jornada 13 y Jornada 14 del Apertura 2026, Miguel Herrera -suspendido ante FC Juárez- y compañía volverán a medirse ante dos viejos rivales en la categoría de plata, mismos ante los que no cuentan con los mejores recuerdos.

Atlante cerrará el Apertura 2026 de la Liga MX ante FC Juárez, Atlético San Luis, Chivas, Santos y Xolos. Mexsport

En busca de escalar posiciones en el tramo final del semestre en busca de seguir soñando con alcanzar la Liguilla, esta es la historia que persigue al Atlante frente a FC Juárez y Atlético San Luis:

Atlante domina historial; FC Juárez fue campeón

Con 6 victorias de Atlante en el historial por 5 de Juárez, y un solo empate entre ambos, la eliminatoria que marcó a ambos conjuntos fue la Final del Apertura 2015 en donde los fronterizos se coronaron luego de haber caído en los primeros 90 minutos.

Este martes 20 de octubre, ambos se enfrentarán por primera ocasión en la Liga MX con cuentas por cobrar por parte de Atlante y FC Juárez, ya sea por la Final perdida o en busca de equiparar los antecedentes.

Hasta antes de medirse en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX,

Apertura 2015 / Atlante 2-0 FC Juárez.

Apertura 2015 / Atlante 1-0 FC Juárez (Final ida).

Apertura 2015 / FC Juárez 3-0 Atlante (Final vuelta).

FC Juárez derrota 3-1 al Atlante en la Final del Ascenso MX y se corona en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mexsport

Clausura 2016 / FC Juárez 1-0 Atlante.

Apertura 2016 / Atlante 2-1 FC Juárez.

Clausura 2017 / FC Juárez 1-1 Atlante.

Apertura 2017 / Atlante 0-1 FC Juárez.

Clausura 2018 / FC Juárez 0-3 Atlante.

Apertura 2018 / FC Juárez 2-3 Atlante.

Clausura 2019 / Atlante 2-1 FC Juárez.

Copa MX 2019-20 / Atlante 0-2 FC Juárez.

Copa MX 2019-20 / FC Juárez 1-0 Atlante.

Apertura 2026 / FC Juárez Vs Atlante - Jornada 13, Liga MX.

Atlético San Luis eliminó al Atlante en Liguilla

Todos los antecedentes oficiales entre Atlante y Atlético San Luis corresponden a su etapa en la -hoy nombrada- Liga de Expansión MX, donde los potosinos suman 3 victorias ante los Potros de Hierro; El Equipo del Pueblo registra 2 triunfos y 1 empate en este enfrentamiento directo, sufriendo la eliminación en Semifinales dentro del Apertura 2018.

En cuanto a la cantidad de goles anotados, Atlético San Luis lidera 9-7 el historial, a pesar de no haber estremecido la red atlantista en los últimos dos compromisos.

Antes de enfrentarse este viernes 23 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, estos son los choques entre ambos conjuntos que se verán las caras por primera vez en la Liga MX:

Apertura 2017 / Atlético San Luis 2-0 Atlante.

Clausura 2018 / Atlante 3-1 Atlético San Luis.

Apertura 2018 / Atlante 2-3 Atlético San Luis.

Apertura 2018 / Atlético San Luis 3-0 Atlante (Semifinal ida).

Apertura 2018 / Atlante 2-0 Atlético San Luis (Semifinal vuelta).

Tras eliminar al Atlante en Semifinales, Atlético San Luis se coronó en la Liga de Ascenso MX. Mexsport

Clausura 2019 / Atlético San Luis 0-0 Atlante.

Apertura 2026 / Atlante Vs Atlético San Luis - Jornada 14, Liga MX.

BFG