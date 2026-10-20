Flick reconoce pegada del PSG tras la caída del FC Barcelona en Champions: “Mostraron ser mejores”

El FC Barcelona sufrió su primer gran revés de la campaña en su visita al Parque de los Príncipes durante la tercera jornada de la fase de liga continental. El planteamiento de Hansi Flick se topó con la pegada del vigente bicampeón de la Champions League, viendo cortada una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competencias formales esta temporada. El estratega alemán no buscó excusas y admitió con total entereza que el desgaste físico terminó por inclinar la balanza en el tramo decisivo a favor de la escuadra parisina en la derrota de 4-2.

El PSG demostró que es mejor que nosotros. En los últimos diez minutos no hemos estado frescos. No es una excusa, pero no tuvimos la mejor preparación tras el exigente duelo ante el Betis. Habrá que analizarlo detenidamente para hacer las cosas mejor", reconoció Flick.

A pesar de la sacudida en territorio galo, el estratega transmitió serenidad al recordar que la competencia europea no se define en octubre, catalogando el resultado como un doloroso aprendizaje para un vestuario joven con amplio margen de crecimiento en el standing.

El histórico récord de Xavi Espart y el drama de Dani Olmo

Dentro de la gris tarde en Francia, las fuerzas básicas de la entidad volvieron a levantar la mano con un hito que ilusiona a la afición catalana. Flick dedicó palabras de reconocimiento para el lateral de 19 años de edad, Xavi Espart, quien se estrenó con un golazo al minuto 55 para decretar el empate transitorio. Con esta anotación, el canterano formado en La Masía se convirtió en el goleador más joven en la historia de la institución dentro de este torneo internacional.

Sin embargo, el principal contratiempo para los catalanes se trasladó a la enfermería:

El calvario de las lesiones: Dani Olmo , quien celebraba su partido número 100 con la camiseta azulgrana, tuvo que abandonar el césped antes de la media hora de juego tras sufrir un fuerte golpe en un choque fortuito.

Adiós a la gran cita: Las primeras evaluaciones del cuerpo médico apuntan a una rotura en el aductor de la pierna izquierda, una dolencia muscular que lo descarta de forma virtual para el juego del domingo en el Camp Nou.

Con este adverso panorama médico, el cuadro catalán debe cambiar el chip de inmediato y regresar a España con la misión de reestructurar su once titular de cara a El Clásico ante el Real Madrid, donde buscarán sanar las heridas continentales.