Así terminó México en el medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Tras dos semanas de intensa actividad, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 han llegado a su fin y la delegación mexicana se despide con una participación histórica.

Los atletas nacionales impusieron una nueva marca al conquistar un total de 14 medallas durante la justa veraniega, la cifra más alta alcanzada por nuestro país en la historia de los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano.

La disciplina que más preseas aportó fue el taekwondo con un total de 4 medallas, seguida de la natación y el atletismo, disciplinas que sumaron 3 metales cada una.

Lamentablemente, en esta edición México se marcha sin haber podido escuchar el Himno Nacional en lo más alto del podio, ya que no se obtuvo ninguna medalla de oro.

La ausencia de preseas doradas afectó la ubicación de la delegación en el medallero general, relegando a México hasta la posición número 63, a pesar de haber sido el cuarto país con mayor cantidad de medallas totales en la competencia.

Fernanda García llegó a la meta con un tiempo de 27.49 segundos, a +0.21 de la medalla de oro COM

Medallistas mexicanos en Dakar 2026

PLATA

Karen Ríos: Lucha de playa (45 kg femeninos).

Lucha de playa (45 kg femeninos). Carlo Cruz Tovar: Atletismo (salto de pértiga masculino).

Atletismo (salto de pértiga masculino). Guillermo Cortés: Taekwondo (63 kg masculinos).

BRONCE

Kendra Duany: Atletismo (lanzamiento de disco femenino).

Atletismo (lanzamiento de disco femenino). Alison Salinas: Atletismo (lanzamiento de martillo femenino).

Atletismo (lanzamiento de martillo femenino). Daniel Saborío: Natación (400 metros libre).

Natación (400 metros libre). Daniel Saborío: Natación (200 metros estilo libre).

Natación (200 metros estilo libre). Fernanda García: Natación (50 metros mariposa).

Natación (50 metros mariposa). Equipo mixto: Béisbol 5.

Béisbol 5. Aline Herrera: Taekwondo (55 kg femeninos).

Taekwondo (55 kg femeninos). Alan Ocampo: Boxeo (50 kg masculinos).

Boxeo (50 kg masculinos). Jorge Nieblas: Boxeo (70 kg masculinos).

Boxeo (70 kg masculinos). Jorge Martínez: Taekwondo (73 kg masculinos).

Taekwondo (73 kg masculinos). Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón: Taekwondo (equipos mixtos).

Carlo Cruz Tovar ganó la medalla de plata en el salto con garrocha de Dakar 2026 con una marca de 4.85 metros. Redes sociales

Así quedó el medallero de Dakar 2026

La cima de la tabla general fue dominada por la República Popular de China, delegación que lideró tanto en títulos olímpicos juveniles como en el conteo total con 33 preseas.

El podio de naciones lo completaron Japón en el segundo escalón y la Federación Rusa en el tercero, empatando esta última con México en la cifra total de 14 metales, pero superándolo gracias a sus ocho campeonatos.