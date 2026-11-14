El entrenador del Tenerife reconoce que el equipo aún procesa la muerte de Jesús de Miguel

El CD Tenerife disputará este domingo 15 de noviembre su primer partido desde el fallecimiento de Jesús de Miguel, conocido como “Demi”, quien murió tras un impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono.

En la víspera del encuentro ante AD Ceuta FC, el entrenador Álvaro Cervera reconoció la incertidumbre que existe en el equipo sobre cómo afrontar el regreso a la competencia.

Antes de responder las preguntas en conferencia de prensa, el técnico pidió consideración a los medios de comunicación ante una situación que calificó como especial y diferente, y advirtió que podría no tener respuestas para todos los cuestionamientos.

Entenderme que esta rueda de prensa es especial, diferente. Entender que yo no tenga todas las respuestas para lo que quieren saber. Si en alguna no puedo contestar, no es porque no quiera contestar, sino porque no tengo la respuesta necesaria”, expresó.

Jesús de Miguel recibe homenaje tras su trágica muerte por el choque con Jesús Owono. Reuters

Cervera reconoce dudas sobre el regreso a la competencia

El entrenador explicó que el trabajo colectivo le transmite la sensación de que el grupo se encuentra bien, aunque no puede conocer por completo cómo atraviesa cada jugador el duelo en su vida personal.

Cervera señaló que las sensaciones han cambiado con el paso de los días. En algunos momentos, el plantel ha considerado necesario regresar a la actividad para dejar de permanecer tanto tiempo pensando en lo ocurrido; en otros, ha surgido la duda de si están preparados para competir con la concentración necesaria.

Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensado en lo mismo, y por otro lado, hay veces que no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada. No lo sabes. Las dos respuestas son factibles. Realmente no lo sabes.

Pese a esa incertidumbre, el técnico indicó que ningún futbolista se ha acercado para comunicarle que no está en condiciones de saltar al campo. Sin embargo, evitó asegurar que todo el grupo haya superado las dificultades emocionales que implica volver a competir después de la pérdida de su compañero.

Cervera evita opinar sobre la sanción a Jesús Owono

Otro de los temas abordados fue la suspensión de 12 partidos impuesta al guardameta Jesús Owono por el impacto que desencadenó el fallecimiento de De Miguel. El entrenador del Tenerife prefirió no pronunciarse sobre si considera adecuada la sanción.

Cervera argumentó que existe un reglamento que debe cumplirse, aunque reconoció que la situación ocurrida no estaba contemplada en la normativa. Por ello, consideró que la decisión se tomó dentro de los límites establecidos y reservó su opinión personal.

Creo que hay una ley que se tiene que cumplir, pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado, por lo que se han ceñido a la ley y han puesto los partidos que les permite el reglamento. Lo demás que yo pueda decir son opiniones mías y me las tengo que reservar, porque no van a ningún sitio.

El encuentro ante AD Ceuta FC también contará con homenajes para Jesús de Miguel. No obstante, Cervera pidió considerar el posible impacto de esos actos en los futbolistas durante el desarrollo del partido.