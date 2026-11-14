¿Extrañan a Cristiano Ronaldo? Jorge Jesús responde tras goleada de Portugal ante Dinamarca

La ausencia de Cristiano Ronaldo volvió a generar debate en la Selección de Portugal después de la contundente derrota por 4-1 ante Dinamarca. Sin embargo, el entrenador portugués, Jorge Jesús, rechazó que el resultado estuviera relacionado con la falta del histórico delantero y recordó que fue el propio futbolista quien tomó la decisión de alejarse del combinado nacional.

Las declaraciones del estratega llegaron después de que varios aficionados abandonaran las gradas tras el cuarto gol danés, mientras coreaban el nombre de Cristiano Ronaldo, en una muestra de que el recuerdo del máximo referente portugués sigue muy presente entre los seguidores.

Ante las preguntas sobre si extrañaba al atacante y si su ausencia representaba una preocupación para el equipo, Jorge Jesús fue contundente al separar ambos temas y aseguró que la nostalgia de los aficionados es comprensible por todo lo que CR7 aportó durante más de dos décadas.

Jorge Jesús habla sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en Portugal

El técnico reconoció que los aficionados todavía recuerdan lo que Cristiano Ronaldo hizo por la selección portuguesa a lo largo de sus 23 años de trayectoria internacional.

La gente le echa de menos y no ha olvidado lo que Cris ofreció a lo largo de 23 años con la selección nacional, pero no hay vuelta atrás", declaró.

Jorge Jesús también fue cuestionado directamente sobre si él extrañaba al delantero, pero dejó claro que no considera que su ausencia sea un factor que explique el resultado ante Dinamarca.

¿Que si le echo de menos? ¿Cómo voy a echarle de menos si ya no está en la selección nacional? La única manera en que le echaría de menos sería teniéndole a mi lado, pero ya no juega, ya no está aquí, él mismo tomó su decisión", manifestó.

De esta manera, el entrenador evitó responsabilizar la ausencia del histórico atacante por el tropiezo de Portugal y recordó que la decisión de dejar la selección fue del propio futbolista.

Portugal recibe cuatro goles y Jorge Jesús muestra su molestia

Más allá de las preguntas sobre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús no ocultó su descontento por el resultado frente a Dinamarca.

El estratega lamentó que su equipo recibiera cuatro anotaciones y perdiera en casa, pues consideró que Portugal no estaba preparado para sufrir una derrota de esas dimensiones.

La goleada volvió a colocar el nombre de CR7 en el centro de la conversación, especialmente por la reacción de los aficionados, quienes recordaron al futbolista durante los momentos más complicados del encuentro.

Aunque Cristiano Ronaldo ya no forma parte del combinado portugués, su legado y los más de 20 años que defendió los colores de su país siguen presentes en la memoria de los seguidores.

Cristiano Ronaldo, una ausencia que sigue generando debate en Portugal

La derrota ante Dinamarca evidenció que el nombre de Cristiano Ronaldo continúa teniendo un peso importante entre los aficionados portugueses.

Los cánticos en las tribunas y las preguntas dirigidas a Jorge Jesús reflejaron que una parte de la afición todavía recuerda al delantero como una de las principales figuras en la historia de su selección.

Por ahora, el entrenador mantiene su postura: la derrota ante Dinamarca no debe relacionarse con la ausencia de CR7, quien, según sus declaraciones, tomó personalmente la decisión de dejar de representar a Portugal.