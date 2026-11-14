Alienación de México vs Jamaica: Rafa Márquez va con base mundialista

Cuadro de lujo. Rafael Márquez manda lo mejor que tiene para enfrentar a Jamaica en la Semifinal de Ida de la Concacaf Nations League, partido que representará el primer cotejo oficial para el Káiser.

Base mundialista ante Jamaica

Márquez sabe de la importancia de este partido en su proceso que recién comienza en Selección Mexicana, es por ese motivo que para este duelo vs Jamaica eligió un cuadro titular que prácticamente es el mismo que utilizó Javier Aguirre vs Inglaterra en la Copa del Mundo, justo cuando el propio Rafa era el auxiliar.

Las únicas dos modificaciones respecto al de aquel partido mundialista y este son la ausencia de Raúl Jiménez y Jorge Sánchez.

Hay que recordar que Jiménez no está disponible debido a una lesión de rodilla que requirió intervención quirúrgica y lo mantendrá fuera de las canchas hasta el 2027.

Por otro lado, Jorge Sánchez ni siquiera fue convocado para esta Fecha FIFA.

La posición de centro delantero era una de las grandes incógnitas para este duelo y el elegido terminó siendo Santiago Gimenez, delantero del Porto.

Santiago Gimenez con la Selección Mexicana MEXSPORT

Santi Gimenez gana la certera en el ataque

Pese a no meter gol desde hace más de un año con el Tri y arrastrar una mala temporada en su club, ‘Bebote’ arrancará como titular esta noche ante Jamaica.

‘Hormiga’ González será suplente y tendrá que esperar una oportunidad entrando de cambio, mientras que Armando León, la gran sorpresa de esta convocatoria, verá el partido desde la tribuna.

Alineación de México vs Jamaica