Jorge Martínez suma bronce para México en el taekwondo de Dakar 2026

Jorge Octavio Martínez conquistó la medalla de bronce en la división de -73 kilogramos del taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de caer 0-2 ante el jordano Ahmad Aldahamsheh en las semifinales disputadas este miércoles en Senegal.

El representante de Nuevo León consiguió la tercera presea de México en esta disciplina, después de la plata de Guillermo Cortés en -63 kilogramos y el bronce de Aline Herrera en -55, obtenidos durante la jornada del martes.

El camino al podio de Martínez comenzó en los cuartos de final, donde derrotó 2-0 al libio Yousuf Adel Alhabishi. Con esa victoria, el mexicano aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la categoría y una medalla para la delegación nacional.

Jorge Octavio resolvió su presentación en dos asaltos, sin necesidad de disputar un tercero, y avanzó al encuentro que definiría a uno de los finalistas de su división.

En la siguiente ronda, Ahmad Aldahamsheh se impuso en dos rounds y frenó las aspiraciones del mexicano de disputar el oro. El resultado dejó a Martínez con el tercer lugar y permitió al representante de Jordania avanzar a la final frente a Adil Kazimli.

Tres medallas y otra oportunidad para México

Con el bronce de Martínez, la selección mexicana de taekwondo consiguió subir al podio con tres de sus cuatro integrantes en las competencias individuales de Dakar 2026.

Guillermo Cortés obtuvo la plata después de perder la final contra el jordano Abdallah Alzawahra, mientras que Aline Herrera ganó el bronce tras llegar a las semifinales, donde fue superada por la tunecina Yasmine Haouani.

La cuarta integrante del equipo, Vania Mondragón, concluyó su participación individual en los octavos de final de -63 kilogramos, después de caer 1-2 frente a la alemana Luna Fellinger.

La actividad para México continuará el jueves 12 de noviembre con la competencia por equipos mixtos, en la que los cuatro seleccionados tendrán una nueva oportunidad de buscar una medalla.

El conjunto mexicano enfrentará a Turquía en los cuartos de final, con la posibilidad de prolongar una cosecha que ya incluyó una plata y dos bronces en las pruebas individuales.

México será el único representante de América en esta competencia, de acuerdo con la lista de participantes difundida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que también incluyó a Alemania, Jordania, Arabia Saudita, Senegal y Túnez.