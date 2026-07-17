Termina la historia del Estadio Ciudad de México

El recinto tres veces mundialista dejó de lucir el nombre del Estadio Ciudad de México para ser nombrado Estadio Banorte hasta 2037, año en el que terminará su contrato y podría volver a llamarse Estadio Azteca; ya no se aprecian los letreros impuestos por FIFA para el Mundial 2026.

Siendo elegido como una de las 16 sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputó en México, Estados Unidos y Canadá, el recinto capitalino lució durante diversas semanas el letrero que lo hacía ser reconocido como el ‘Estadio Ciudad de México’ únicamente durante la justa veraniega.

Fue mediante redes sociales donde comenzó a circular el video en donde el inmueble ya no contaba con el ‘Estadio Ciudad de México’ en cada una de sus dos entradas principales (Periférico y Tlalpan) dándole vida de nueva cuenta al ‘Estadio Banorte’, nombre que opacará durante los siguientes años al Estadio Azteca… al menos de manera oficial.

¿Qué partidos se jugaron en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

El Coloso de Santa Úrsula vivió 5 partidos del Mundial 2026 durante la justa mundialista, donde el Tri de Javier Aguirre fue el mayor beneficiado al estar presente en 4 de esos compromisos, sumando 3 victorias por una dolorosa derrota que representó su tercer Aztecazo en la historia.

Estos son cada uno de los partidos, resultados, instancia del torneo y fecha en que se celebraron los partidos en la cancha del nombrado Estadio Ciudad de México únicamente durante el Mundial 2026:

México 2-0 Sudáfrica / Fase de Grupos, jueves 11 de junio.

Uzbekistán 1-3 Colombia / Fase de Grupos, miércoles 17 de junio.

México 3-0 Chequia / Fase de Grupos, miércoles 24 de junio.

México 2-0 Ecuador / Dieciseisavos de Final, martes 30 de junio.

México 2-3 Inglaterra / Octavos de Final, domingo 5 de julio.

El Estadio Ciudad de México recibió un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG