Atlas derrota a León en un partido de cinco goles y comienza con triunfo el Apertura 2026

Atlas inició el torneo Apertura 2026 con una victoria como visitante al imponerse 3-2 sobre Fiera en el Estadio León. El conjunto rojinegro aprovechó un inicio contundente, resistió gran parte del encuentro con un hombre más y sumó sus primeros tres puntos del campeonato.

El equipo tapatío abrió el marcador apenas a los dos minutos gracias a Luís Henriques de Barros Lopes, "Duk", quien debutó con gol en el futbol mexicano. La jugada comenzó con un centro raso de Jorge Rodríguez que la defensa esmeralda no logró despejar. El balón quedó suelto dentro del área y el atacante caboverdiano controló antes de definir ante la salida de Óscar García.

León reaccionó antes del descanso. Al minuto 27, Antonio Sánchez intentó salir jugando bajo la presión de Diber Cambindo, pero perdió el control del balón. El delantero colombiano aprovechó el error y empujó la pelota para igualar el marcador.

La primera mitad cambió por completo en el minuto 42. Cambindo reclamó una falta que el árbitro decidió no señalar y, al reincorporarse para disputar el balón, golpeó en la pierna a Ismael Hernández. La acción terminó con la expulsión del atacante de León, que dejó a su equipo con diez jugadores antes del descanso.

Atlas aprovechó la superioridad numérica

Con un futbolista más sobre el terreno de juego, Atlas recuperó la ventaja apenas iniciada la segunda parte. Gustavo Ferrareis cedió el balón para Alfonso González, quien recibió de espaldas dentro del área, giró y definió con un disparo cruzado para colocar el 2-1.

León respondió de inmediato y estuvo cerca del empate al minuto 53, cuando Daniel Arcila probó desde larga distancia. El disparo superó el lance de Antonio Sánchez, pero terminó estrellándose en el travesaño.

La oportunidad para ampliar la diferencia llegó al minuto 70. José Rodríguez intentó despejar un balón dentro del área, pero terminó golpeando la pierna de Ismael Hernández. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro López Valle señaló la pena máxima. Aldo Rocha ejecutó el disparo con la pierna derecha, engañó a Óscar García y marcó el 3-1.

León volvió a acercarse al minuto 77. Jordi Cortizo aprovechó un error en la salida rojinegra y definió con un disparo cruzado que pasó entre las piernas de Manuel Capasso para reducir la diferencia.

La Fiera buscó el empate durante los minutos finales, pero Atlas consiguió conservar la ventaja hasta el silbatazo final para llevarse el triunfo.

Hernán Crespo siguió el partido desde la tribuna

El encuentro también marcó la primera aparición de Hernán Crespo como nuevo entrenador del Atlas, aunque todavía sin dirigir desde el banquillo. El técnico argentino, anunciado un día antes del partido, observó el encuentro desde la tribuna, mientras Omar Flores se hizo cargo del equipo de manera interina.

Hernán Crespo observó el partido desde la grada. Eduardo Serratos/Mexsport

Crespo comenzará a trabajar con el plantel durante la semana y tendrá como primer compromiso desde el banquillo la visita a Santos Laguna en la segunda jornada del Apertura 2026. Por su parte, León buscará recuperarse cuando visite a Xolos en la siguiente fecha del campeonato.