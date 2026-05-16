Cruz Azul admite un ‘poco de suerte’ para eliminar a Chivas

Agustín Palavecino se convirtió en el héroe de Cruz Azul, al marcar el gol del triunfo y el pase de La Máquina a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El argentino admitió que tuvieron un poco de suerte para eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco.

“Una felicidad enorme, con un poco suerte, había tenido dos situaciones claras. Muy feliz, este grupo se lo merece, ser parte de ello es lo más grande que hay”, mencionó Agustín Palavecino tras el partido y para los micrófonos de Amazon Prime.

Agustín Palavecino resaltó que Cruz Azul tiene el objetivo claro Mexsport

Cuando el partido estaba 1-1 y con una jugada polémica, Agustín Palavecino remató de pierna izquierda desde fuera del área para mandar el balón pegado al poste izquierdo y vencer a Oscar Whalley al minuto 66.

“El objetivo está claro. Chivas hizo un torneo muy bueno, nosotros le jugamos igual a igual, contento de estar en la final”, dijo Palavecino.

Agustín Palavecino le da igual si es Pumas o Pachuca en la final Mexsport

Preguntado sobre a qué equipo prefería en la final, si Pumas o Pachuca, el originario de Buenos Aires, Argentina, mencionó que el que fuera.

“El que sea, disfrutar hoy, llegar con la familia y preparar el partido mañana”, finalizó.

Cruz Azul eliminó a Chivas con marcador global de 3-4 y ahora espera al ganador del partido entre Pachuca y Pumas, que jugarán este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas. El partido se podrá ver por TV abierta, por los canales 5 y 7.