¿Regaño a Morita? “El Vasco” Aguirre reveló qué le dijo tras su error

Gilberto Mora tuvo un error que le costó caro a la Selección Mexicana, debido a que significó el segundo gol de Inglaterra en el duelo de los Octavos de final del Mundial 2026. El técnico Javier “El Vasco” Aguirre reveló qué le dijo a Morita tras su error.

“A un chico de 17 años le das la pelota y su instinto es ir a driblar. Él lo hizo, se la robaron y vino el gol, ya que nos garraron mal parados. Le dije: ‘estoy orgulloso de ti porque tuviste la valentía de intentar eso’. Estaba devastado, pero lo animé a que saliera a la segunda parte a hacer lo mismo. Contra Chequia quería que él tomara algún penalti, porque tiene 17 años y solo cuatro jugadores con esa edad han anotado en Copas del Mundo. Uno de ellos es Pelé, y quería que él pasara a la historia”, declaró “El Vasco” Aguirre en el podcast “Hablemos con Denise Maerker”.

Gilberto Mora perdió el balón que, a la postre significó el segundo gol de Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026 Mexsport

En los momentos difíciles contra Inglaterra y cuando cerró los espacios, el técnico mexicano aceptó que Morita les pudo haber dado más si hubiera estado en la cancha.

“Un jugador como Gilberto he de entrar ahí con su habilidad a una pared o alguna genialidad. Gilberto tiene ese don, lo tenía Tomás Boy, Benjamín Galindo, Salvador Reyes; juegan de 360 grados, esa es una virtud, es un don que tiene. Gilberto tiene eso, acepto que nos pudo habernos dado más si hubiera estado en el terreno de juego en ese momento. Son decisiones que debo tomar”, señaló.

Javier "El Vasco" Aguirre destacó el don que tiene Gilberto Mora Mexsport

Tras la eliminación del Mundial 2026, Javier “El Vasco” Aguirre señaló que les dio un abrazo a todos los jugadores y lloró con ellos.

“Se cerró un círculo. Estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar. Se me cortaban las palabras. Para mí, me entregué, me abrí (emocionalmente)”, indicó.

“EL VASCO” AGUIRRE SE VA SATISFECHO; RECHAZÓ OFERTA DE ARABIA SAUDITA

Javier “El Vasco” Aguirre destacó que, en cinco partidos se metieron 10 goles, una cuota de gol interesante y, aunque los ingleses, les hicieron tres goles, se cerró con un +7. Aceptó que se va satisfecho tras no conseguir el objetivo de estar en Cuartos de final del Mundial 2026.

“Me voy satisfecho. No logramos el objetivo de meternos entre los ocho mejores del mundo, pero sí logramos sembrar algo, estoy seguro de ello”, dijo.

Inglaterra eliminó a México en los Octavos de final del Mundial 2026 Elizabeth Velázquez

¿QUÉ SIGUE PARA “EL VASCO” AGUIRRE?

“Hoy rechacé una oferta muy jugosa del futbol de Arabia Saudita. No estoy, no lo tengo claro, después veremos, estoy tranquilo, no llevo prisa, haremos una revisión para saber cómo estamos por dentro”, dijo.

Javier “El vasco” Aguirre dejó entrever que 30 años es suficiente como entrenador. “Tres Mundiales, No tengo algo decidido”.