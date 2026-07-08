El desafiante aviso de Murat Yakin a una Argentina que pasa apuros para seguir en el Mundial 2026

A Murat Yakin no le importa que en el camino de Suiza en el Mundial 2026 se haya aparecido Argentina con sus blasones de campeón del Mundo y los cuestionamientos que acompañaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El estratega helvético confía en tener un equipo con argumentos para sacudir a la favorita albiceleste en su enfrentamiento por uno pase a las semifinales.

Suiza se hizo del pase a los cuartos de final luego de superar 4-3 en penales a Colombia, luego de prevalecer una igualada sin goles en el tiempo regular y el agregado. Yakin descartó cualquier temor y sentenció con firmeza que son totalmente capaces de vencer, sacudir y poner en serios aprietos al cuadro sudamericano.

Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular", dijo Murat Yakin. "Argentina no es invencible. Somos capaces de poner en aprietos a Argentina".

La mejor Suiza para enfrentar a un gigante como Argentina

La confianza del estratega europeo se respalda en las dudas futbolísticas que ha dejado el equipo comandado por Lionel Messi, el cual avanzó con un sufrimiento extremo tras jugar tiempos extra contra Cabo Verde y necesitar una remontada épica ante Egipto, con cuestionables llamadas arbitrales que han generado polémica a nivel mundial.

Para Yakin el emparejamiento del próximo sábado en el Estadio Kansas City es una oportunidad única para demostrar la enorme madurez internacional que ha adquirido este disciplinado grupo de jugadores en territorio estadounidense.

Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia".

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La plantilla suiza secunda por completo el discurso desafiante de su director técnico, aunque figuras muy experimentadas como el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez reconocen la jerarquía del rival al admitir que enfrentarán a un equipazo que tiene en sus filas al mejor del planeta.

Argentina llega con la presión psicológica a cuartos de final

El cuerpo técnico de la escuadra helvética insiste en que la presión psicológica se encuentra del lado albiceleste, mientras que ellos encaran el partido más importante de sus trayectorias con la motivación de un sueño cumplido.