Técnico de Egipto denuncia influencias en el arbitraje del Mundial 2026

El arbitraje en el Argentina – Egipto está en el ojo de la polémica durante el Mundial 2026. El técnico Hossam Hassan indicó que sufrieron una injusticia y denunció que el resultado se vio influencia por factores internos, luego de que “Los Faraones” fueron eliminados por la Albiceleste con marcador de 3-2 en el Estadio Atlanta.

“Hemos sufrido una injusticia. Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se vio influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”, indicó el técnico de Egipto.

El técnico de Egipto, Hossam Hassan, denunció que sufrieron una injusticia en su partido contra Argentina de los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

Los comentarios no pararon ahí. Hossam Hassan añadió a que desde la selección de Argentina se ejerció presión sobre el árbitro François Letexier.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”, declaró en conferencia de prensa tras el encuentro.

TÉCNICO DE EGIPTO TAMBIÉN DENUNCIÓ AL VAR Y EL HORARIO DEL PARTIDO

Asimismo, el técnico de Egipto arremetió la actuación del VAR por no señalar un penal sobre Mohamed Salah y la anulación de un segundo gol para los africanos durante su partido del Mundial 2026.

A su vez, también se refirió al horario del partido. Se jugó a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, mediodía en Atlanta.

“Debe ser alguien que nunca ha jugado al futbol”, agregó.

El técnico de Egipto también denunció el horario en el que se jugó el partido de Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

El técnico de Egipto mostró su orgullo por ser árabe y agregó que en el Mundial 2026 no recibieron el trato que se merecían.

La selección de Argentina terminó con un 57 por ciento de posesión de balón, por 34 de Egipto. A su vez, los dirigidos por Lionel Scaloni finalizaron el partido con 19 remates a puerta por cinco de “Los Faraones”.